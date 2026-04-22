Milena pede emprego na TV Globo - Reprodução de vídeo

Milena pede emprego na TV Globo Reprodução de vídeo

Publicado 22/04/2026 06:58

Rio - Milena, vice-campeã do "BBB 26", pediu um emprego na TV Globo, durante o "Big Show - A Invasão", do Multishow, comandado por Ed Gama e Ana Clara, na final do reality show, na madrugada desta quarta-feira (22). A recreadora infantil mencionou também a possibilidade de participar do programa novamente.

"Eu vou voltar, eu vou ser Veterana. Eu amo vocês, amo essa casa", disparou Milena. "Tirando voltar como Veterana, você tem algum outro plano pra sua vida?", quis saber Ana. "Sim, ser contratada pela Globo. Globo me contratada, o que vocês quiserem, eu topo. Não precisa nem pagar, só tenho que aparecer".

Ana Clara: "Tirando voltar como Veterana, você tem algum outro plano pra sua vida?"



Milena: "Sim, ser contratada pela Globo. Globo, me contrata!" #BBB26 pic.twitter.com/9Qz8SSIUCO — Dantas (@Dantinhas) April 22, 2026

Os internautas reagiram ao desejo de Tia Milena. "Volta TV Globinho pra tia Milena", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Tia Milena tu é (sic) insana de maravilhosa", opinou outro. "Contrata ela, Glô", pediu uma terceira pessoa.