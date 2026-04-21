Fernanda Keulla 'antecipou' vitória de Ana Paula no 'BBB 26'

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Vencedora do "BBB 13", Fernanda Keulla marcou presença na festa organizada pela torcida de Ana Paula em Belo Horizonte, Minas Gerais, nesta terça-feira (21) e recebeu críticas dos internautas por entregar a vitória de Ana Paula. A sister foi a primeira mineira a ganhar o programa. 
fotogaleria
"Nem Bial e nem Tadeu, quem entregou que Ana é a campeã foi Fernanda Keulla", escreveu um usuário do X, antigo Twitter. "Acho que a Fernanda Keulla não precisava dar tanta ênfase no campeã. Ela até falou com jeitinho no início, mas depois cravou mesmo", disse outro. "Fernanda Keulla falou um pouco demais", apontou outro. 
A integrante do grupo de veteranos, composto por ex-integrantes do programa, é apontada como favorita para levar o prêmio milionário do reality e disputa a preferência do público com Juliano Floss e Milena.