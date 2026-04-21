Marciele Reprodução/Instagram

Rio - A movimentação intensa da final do Big Brother Brasil 26, nesta terça-feira (21), também foi marcada por acertos e reencontros. Entre eles, Marciele falou sobre como está a relação com Jordana fora da casa.
Apesar de já terem se encontrado em compromissos do pós-programa, as duas ainda não tiveram uma conversa direta. "A gente se reencontrou aqui nos eventos, mas conversar, ainda não", disse. Segundo a dançarina, a agenda cheia tem impedido esse momento, embora sigam se cruzando em eventos e gravações.
Dentro do reality, a relação foi marcada por desentendimentos, e Marciele chegou a criticar atitudes da advogada após sua eliminação.
Em contraste, o clima é leve com Chaiany. As duas, que trocaram beijos no programa, continuam brincando sobre um possível encontro fora da casa. "Eu tô esperando", afirmou Marciele, ao cobrar o date prometido. A resposta veio em tom bem-humorado: "É hoje! Toma, toma!", comemora a goiana.
O reencontro terminou em clima de proximidade, com abraço e troca de carinho entre as duas.