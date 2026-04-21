Chaiany provoca Jonas Sulzbach em reencontro com Jordana: 'Beija!' - Reprodução

Chaiany provoca Jonas Sulzbach em reencontro com Jordana: 'Beija!'Reprodução

Publicado 21/04/2026 21:52 | Atualizado 21/04/2026 21:58

Rio - O dia da final do Big Brother Brasil 26, nesta terça-feira (21), foi marcado por reencontros e bastidores agitados. Entre os registros publicados nas redes sociais, Chaiany mostrou um momento divertido envolvendo Jonas Sulzbach e Jordana.

Ao chegar ao hotel onde os ex-participantes estão reunidos, Jonas encontrou Jordana no corredor, acompanhada de outros brothers. Os dois tiveram uma aproximação durante o confinamento, e o reencontro não passou despercebido.

Empolgada, Chaiany começou a incentivar a situação em tom de brincadeira. "Beija, beija, beija!", disse enquanto Jonas cumprimentava Breno e Paulo Augusto. Sem parar, ainda completou: "Olha lá a Jordan. Beija, beija a mão dela".

A cena rendeu risadas do empresário e ficou ainda mais animada quando ele abraçou Jordana, arrancando comemoração da própria Chaiany.