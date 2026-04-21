Henri Castelli e Maxiane se reencontram - Reprodução do Instagram

Henri Castelli e Maxiane se reencontramReprodução do Instagram

Publicado 21/04/2026 11:02

Rio - Ex-participantes do "BBB 26" se reuniram no Rio, na noite desta segunda-feira (20), às vésperas da final do reality show, disputada por Ana Paula, Juliano e Milena. Maxiane compartilhou alguns registros do encontro com Alberto Cowboy, Brigido e Henri Castelli, que deixou o programa por motivo de saúde depois de sofrer convulsões, nas redes sociais.

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"Eu fiquei muito pouco tempo na casa, tem que aproveitar aqui fora. Estou muito feliz de estar encontrando vocês todos", disse o ator. Maxiane, que chegou a mencionar um i nteresse em Henri durante o confinamento, aproveitou o momento para abraçar o artista.

Tô morrendo que o encontro maxtelli aconteceu?? o henri grudado no cangote dela KKKKKKKKKKKK boatos que esse que era pra ser o casal originário desse bbb pic.twitter.com/JQFs1jJxZv — Maxiane Hickman (@maxianeleite) April 21, 2026

"Eu quero saber esse negócio do beijos. Foi só eu sair que começou os beijos", disse Henri, citando o envolvimento dela com Jonas no reality. "Você inventou de passar mal", disparou Maxi. "Você me perdoa, né?", completou ela. "Está perdoada, a gente tem tempo ainda", afirmou o ator. "Que cachorrada!", destacou Maxi, aos risos.

O Henri reclamando dos beijos que perdeu KKKKKK depois dessa não irei superar que o Henri saiu cedo demais pic.twitter.com/LrZX10AxgH — Maxiane Hickman (@maxianeleite) April 21, 2026

Momentos depois, Maxiane mostrou o reencontro com Gabriela. "Pulou que quase que eu caio. Minha panquequinha", escreveu a pernambucana nos stories. Ela também postou uma foto em que abraçadinha com Gabi e Marciele no quarto do hotel.