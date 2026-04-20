Tadeu Schmidt surpreende finalistas ao entrar na casa do BBB 26 - Reprodução TV Globo

Tadeu Schmidt surpreende finalistas ao entrar na casa do BBB 26Reprodução TV Globo

Publicado 20/04/2026 23:13

Rio - Os finalistas do Big Brother Brasil 26 viveram um momento inesperado nesta segunda-feira (20). Tadeu Schmidt entrou na casa e encontrou Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena dentro do confinamento.

A chegada aconteceu pelo Confessionário e gerou reação imediata. "Oi safado, você veio mesmo!", disse Juliano ao receber o apresentador.

Logo no início da conversa, Tadeu destacou a emoção de estar frente a frente com os participantes nesta reta final. "Gente, como é bom estar com vocês. Vocês nem imaginam. Eu só quero dizer uma coisa, para começar: eu amo vocês", afirmou.

O apresentador também comentou sobre o percurso dos confinados ao longo do programa. "Vocês fizeram uma viagem incrível nesse BBB 26. Vocês e seus vizinhos que já foram embora", disse.

Durante o encontro, ele questionou como cada um avalia a própria trajetória nos 99 dias de jogo. Ana Paula Renault relembrou a reação do pai ao saber que ela participaria do reality.

"Quando eu falei com o meu pai, eu disse que vinha trabalhar. Eu falei e ele: 'tá bom, eu sei'. E vim trabalhar", contou.