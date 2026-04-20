Milena comenta que Ana Paula Renault seria "mãe maravilhosa" - Manoella Mello/Globo

Milena comenta que Ana Paula Renault seria "mãe maravilhosa"Manoella Mello/Globo

Publicado 20/04/2026 13:34

Rio - Milena comentou com Juliano na área externa do "BBB 26", madrugada desta segunda-feira (20), que Ana Paula seria uma "mãe maravilhosa". A declaração surgiu em meio a uma conversa em torno do luto da jornalista, que perdeu o pai, Gerardo Renault, de 96 anos, neste domingo (19).



"Depois que passar a tempestade, passar tudo... A única coisa que falta para Ana Paula é ser mãe, ela seria uma mãe maravilhosa, não precisa ser da barriga dela, sabe? Tem tantas crianças precisando serem amadas, e ela foi tão amada pelo pai que ela pode passar isso para a frente", afirmou a recreadora infantil.

"Ela fala que 'eu sei só ser filha' e está tudo bem, a decisão é de cada um, ser mãe, ser pai, ou não. Ela pode ensinar outra criança a ser filho. Eu ainda acredito que ela vá ter. Vai ser incrível para ela, para outra criança. Não agora, porque a mente está bagunçada, mas daqui a um tempinho", opinou a sister.



Ana Paula já havia comentado durante a edição do programa sobre sua decisão de não ser mãe. "Nunca encontrei ninguém que eu achasse que daria para assumir algo tão grandioso. Ter um filho é algo muito grandioso".

