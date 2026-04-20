Montagem de Tia Milena, Ana Paula Renault, Juliano Floss e Jordana, participantes do BBB 26Reprodução / Instagram

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Rio - A morte de Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula Renault, aos 96 anos, repercutiu entre ex-participantes do "Big Brother Brasil 26" e mobilizou manifestações de apoio nas redes sociais neste domingo (19) e na manhã de segunda-feira (20).
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Ex-BBB Samira comenta falecimento de pai de Ana Paula Renault, Gerardo Renault. - Reprodução / Instagram
Perfil Oficial da Ana Paula Renault posta comunicado de falecimento de Gerardo Renault, em perfil do X - Reprodução / X
Ex-BBB Sarah Andrade comenta sobre falecimento do pai de Ana Paula Renault, Gerardo Renault. - Reprodução / Instagram
Ex-BBB Jordana comenta sobre falecimento do pai de Ana Paula Renault, Gerardo Renault. - Reprodução / Instagram
Ex-BBB Maxiane comenta sobre falecimento do pai de Ana Paula Renault, Gerardo Renault. - Reprodução / Instagram
Ex-BBB Marciele comenta sobre falecimento do pai de Ana Paula Renault, Gerardo Renault. - Reprodução / Instagram
Ex-BBB Gabriela comenta sobre falecimento do pai de Ana Paula Renault, Gerardo Renault. - Reprodução / Instagram
Ex-BBB Chayane comenta sobre falecimento do pai de Ana Paula Renault, Gerardo Renault. - Reprodução / Instagram
Ex-BBB Sol Vega comenta sobre falecimento do pai de Ana Paula Renault, Gerardo Renault. - Reprodução / Instagram
Segundo comunicado divulgado pela equipe da jornalista, Gerardo estava internado e teve a morte confirmada após um período de cuidados médicos. Inicialmente, a família optou por respeitar um desejo manifestado por ele em vida e decidiu não informar a filha naquele momento, para que ela seguisse na reta final do reality. No entanto, durante a edição de domingo, Ana Paula foi comunicada sobre a perda e, mesmo diante da notícia, decidiu permanecer no confinamento até a final.
A repercussão do caso alterou o clima habitual da fase decisiva do programa. Em meio à disputa pelo prêmio, perfis ligados ao reality deixaram de lado estratégias e rivalidades para prestar solidariedade à participante e à família Renault.
Nos comentários de uma publicação no Instagram, ex-integrantes do elenco expressaram pesar de forma direta. Chaiany Andrade escreveu: “Meu Deus, meus sentimentos”. Sol Vega também se manifestou: “Meus sentimentos, muito triste isso”. Já Marciele Albuquerque destacou o vínculo entre pai e filha ao afirmar: “Sinto muito pela perda. Ana sempre falou com muito carinho do pai. Muita força para enfrentar esses dias de luto”.

As mensagens também se estenderam aos stories. Sarah Andrade afirmou que começou o dia “com o coração apertado” e ressaltou que, diante de uma situação como essa, “jogo é jogo”, mas “família é tudo”. “Não existe lado. Existe dor. E a dor merece respeito”, acrescentou.

Maxiane escreveu que, em momentos assim, “o coração fica em silêncio” e que “a vida real sempre vem primeiro”. Gabriela desejou força à sister e à família, destacando que “não há palavras que possam amenizar ou confortar essa dor”.

Mesmo nomes que tiveram embates no confinamento também se pronunciaram. Jordana relembrou conversas com Ana Paula e destacou a dimensão pessoal da perda: “Apesar dos nossos embates, construímos momentos de troca muito sinceros. Me solidarizo de forma sincera com a dor dela e de toda a sua família”.

A mobilização também alcançou as equipes de participantes que seguem na disputa, como Juliano e Milena, além da equipe de Leandro Boneco, eliminado recentemente. Em notas publicadas nas redes, todos prestaram apoio à finalista.

Ana Paula, que garantiu vaga na final do programa no domingo, optou por continuar na competição após receber a notícia. A decisão acontece às vésperas da grande final do "Big Brother Brasil 26", marcada para esta terça-feira (21).