Montagem de Tia Milena, Ana Paula Renault, Juliano Floss e Jordana, participantes do BBB 26 - Reprodução / Instagram

Montagem de Tia Milena, Ana Paula Renault, Juliano Floss e Jordana, participantes do BBB 26Reprodução / Instagram

Publicado 20/04/2026 10:12 | Atualizado 20/04/2026 10:13

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A repercussão do caso alterou o clima habitual da fase decisiva do programa. Em meio à disputa pelo prêmio, perfis ligados ao reality deixaram de lado estratégias e rivalidades para prestar solidariedade à participante e à família Renault.

Nos comentários de uma publicação no Instagram, ex-integrantes do elenco expressaram pesar de forma direta. Chaiany Andrade escreveu: “Meu Deus, meus sentimentos”. Sol Vega também se manifestou: “Meus sentimentos, muito triste isso”. Já Marciele Albuquerque destacou o vínculo entre pai e filha ao afirmar: “Sinto muito pela perda. Ana sempre falou com muito carinho do pai. Muita força para enfrentar esses dias de luto”.



As mensagens também se estenderam aos stories. Sarah Andrade afirmou que começou o dia “com o coração apertado” e ressaltou que, diante de uma situação como essa, “jogo é jogo”, mas “família é tudo”. “Não existe lado. Existe dor. E a dor merece respeito”, acrescentou.



Maxiane escreveu que, em momentos assim, “o coração fica em silêncio” e que “a vida real sempre vem primeiro”. Gabriela desejou força à sister e à família, destacando que “não há palavras que possam amenizar ou confortar essa dor”.



Mesmo nomes que tiveram embates no confinamento também se pronunciaram. Jordana relembrou conversas com Ana Paula e destacou a dimensão pessoal da perda: “Apesar dos nossos embates, construímos momentos de troca muito sinceros. Me solidarizo de forma sincera com a dor dela e de toda a sua família”.



A mobilização também alcançou as equipes de participantes que seguem na disputa, como Juliano e Milena, além da equipe de Leandro Boneco, eliminado recentemente. Em notas publicadas nas redes, todos prestaram apoio à finalista.



Ana Paula, que garantiu vaga na final do programa no domingo, optou por continuar na competição após receber a notícia. A decisão acontece às vésperas da grande final do "Big Brother Brasil 26", marcada para esta terça-feira (21).