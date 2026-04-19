Ana Paula e Milena brigam na reta final do 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Ana Paula e Milena brigam na reta final do 'BBB 26'Reprodução / TV Globo

Publicado 19/04/2026 08:13 | Atualizado 19/04/2026 08:17

Rio - O desentendimento começou após a formação do último paredão, quando Ana Paula demonstrou incômodo com falas da aliada. Para a jornalista, houve contradição no posicionamento de Milena em relação a Leandro Boneco, também emparedado.



“É por isso que fiquei chateada com a tia Milena dela não ter entendido”, disse Ana Paula, em tom de desabafo.



Milena respondeu ao incômodo ao tentar relativizar sua fala sobre o paredão. “Nós estamos mais tranquilas porque tem um pra gente apontar que queira que saia”, afirmou. A justificativa, no entanto, não convenceu a colega, que rebateu: “Não, hoje você virou e falou que não quer que o Boneco saia. (...) A única parte boa é que não subimos nós três”.



A discussão avançou quando Milena explicou sua visão sobre o jogo. “Você acha que eu queria que todos saíssem? Alguns sim, alguns não. Boneco tem sonhos, assim como eu, como você e Juliano”, declarou, em referência a Juliano Floss.



Ana Paula insistiu na crítica e trouxe um exemplo direto: “Vamos supor, estão no Paredão você, Juliano e Boneco. Você vira para o Juliano e fala assim: ‘Não quero que o Boneco saia’”. Milena negou ter usado esses termos: “Eu não falei com essas palavras que eu não quero que o Boneco saia. (...) Eu falei que todos poderiam ganhar”.



A negativa não encerrou o conflito. A jornalista elevou o tom ao se sentir desacreditada: “Já basta todo mundo me chamar de louca e mentirosa. Isso aí você vai ter que entrar na fila também. Você falou com todas essas palavras”.



Na tentativa de justificar sua postura, Milena citou a relação pessoal com a família do colega de confinamento. Disse que conhece a filha de Leandro e, por isso, não gostaria de ver o sonho dele interrompido no programa. A fala provocou nova reação de Ana Paula, que apontou o impacto direto da decisão no jogo: “Então o meu pode?”, questionou.



O momento mais tenso veio na sequência, quando Ana Paula colocou em dúvida a posição da aliada: “Ou você quer sair? O que você verbalizou foi isso. Pra mim, nesse Paredão, por mais que você esteja bastante estranha nesse final, pra mim é o Boneco sair porque quem esteve comigo no início do jogo foi você”.