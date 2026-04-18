Marina Sena descobre que Juliano é finalista em show e celebra - Reprodução / Instagram

Marina Sena descobre que Juliano é finalista em show e celebraReprodução / Instagram

Publicado 18/04/2026 10:32 | Atualizado 18/04/2026 10:33

Rio - A cantora Marina Sena protagonizou um momento espontâneo durante um show em São Paulo, na noite desta sexta-feira (17), ao descobrir no palco que o namorado, Juliano Floss, garantiu vaga na final do "Big Brother Brasil 26".



A revelação aconteceu enquanto a artista interpretava “Combo da Sorte”, música dedicada ao dançarino. Ao perceber a movimentação do público e comentários vindos da plateia, Marina tentou entender a informação em tempo real. “Ele é o líder?”, questionou, com um sorriso, demonstrando surpresa com a notícia.



Juliano, no entanto, não assumiu a liderança nesta fase do jogo. Ele venceu a Prova do Finalista, dinâmica decisiva que garantiu sua presença direta na final do reality e ainda rendeu um carro como prêmio.



Com a definição do primeiro finalista, o programa formou o último Paredão da temporada. Ana Paula, Leandro Boneco e Milena disputam as duas vagas restantes na final, marcada para a próxima terça-feira (21).

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