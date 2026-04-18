Marina Sena descobre que Juliano é finalista em show e celebraReprodução / Instagram
A revelação aconteceu enquanto a artista interpretava “Combo da Sorte”, música dedicada ao dançarino. Ao perceber a movimentação do público e comentários vindos da plateia, Marina tentou entender a informação em tempo real. “Ele é o líder?”, questionou, com um sorriso, demonstrando surpresa com a notícia.
Juliano, no entanto, não assumiu a liderança nesta fase do jogo. Ele venceu a Prova do Finalista, dinâmica decisiva que garantiu sua presença direta na final do reality e ainda rendeu um carro como prêmio.
Com a definição do primeiro finalista, o programa formou o último Paredão da temporada. Ana Paula, Leandro Boneco e Milena disputam as duas vagas restantes na final, marcada para a próxima terça-feira (21).
Marina Sena descobrindo que o Juliano tá na final do BBB 26 pic.twitter.com/m8vvuvcFC1— INFO Marina Sena (@infomarinasena) April 18, 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.