Jordana é eliminada do 'BBB 26' com 71,80% dos votosReprodução TV Globo
Nos detalhes da votação, Jordana marcou 71,99% no voto único e 71,34% no voto de torcida. Juliano teve 25,66% e 27,27%, respectivamente, e Ana Paula registrou 2,35% no voto único e 1,39% no voto de torcida. Assista ao discurso de eliminação do Tadeu:
Jordana é a 16ª eliminada com 71,80% dos votos. Juliano recebeu 26,14% de votos e Ana Paula 2,06%. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/H6M98oJ8Zw— Big Brother Brasil (@bbb) April 17, 2026
Jordana Morais, 29 anos, é advogada, modelo e influenciadora digital. Natural de Paraíso do Tocantins e criada em Brasília, ela entrou no reality após ser escolhida pelo público na Casa de Vidro da região Centro-Oeste. No programa, integrou o grupo Pipoca e se destacou por posicionamentos firmes e embates com outros participantes.
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