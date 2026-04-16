Jordana é eliminada do 'BBB 26' com 71,80% dos votos - Reprodução TV Globo

Jordana é eliminada do 'BBB 26' com 71,80% dos votosReprodução TV Globo

Publicado 16/04/2026 22:47

Rio - A participante Jordana foi eliminada do "Big Brother Brasil 26" nesta quinta-feira (16). Ela deixou o reality ao receber 71,80% da média dos votos no décimo sétimo Paredão da edição. Na mesma berlinda, Juliano Floss recebeu 26,14%, enquanto Ana Paula Renault somou 2,06% dos votos.



Nos detalhes da votação, Jordana marcou 71,99% no voto único e 71,34% no voto de torcida. Juliano teve 25,66% e 27,27%, respectivamente, e Ana Paula registrou 2,35% no voto único e 1,39% no voto de torcida. Assista ao discurso de eliminação do Tadeu: