Marciele e Gabriela se reencontram - Reprodução/Instagram

Marciele e Gabriela se reencontramReprodução/Instagram

Publicado 16/04/2026 15:50

Rio - Poucos dias após a Eliminação de Gabriela do BBB 26, a jovem reencontrou Marciele. O vídeo do reencontro foi compartilhado pelas ex-sisters por meio de uma postagem em conjunto no Instagram.

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"Panquequinha de banana!", disse Marciele logo ao entrar no quarto de Gabriela, meme que viralizou durante o programa. Gabi aproveitou o encontro para perguntar sobre as experiências da dançarina fora da casa, inclusive sobre a visita ao Domingão com Huck.

"Eu fui parar no Domingão do nada. Saí, já vi Tadeu e do nada: 'Tu vai para o Huck'. Vi Huck, mamãe, papai, todo mundo", contou a cunhã-poranga.

Na legenda da postagem, Marciele não poupou elogios à amiga. "Tão lindo ver esse brilho no olhar de quem está descobrindo um mundo novo aqui fora. Você é uma guerreira, amiga! Uma mulher tão jovem e com tanta responsabilidade. Você merece que a vida te proporcione coisas maravilhosas. Agora, as coisas ficarão mais leves e você vai poder proporcionar tudo o que sempre sonhou para a sua família. Estarei sempre na torcida pelo seu sucesso. Te amo!"