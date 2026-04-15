Marciele encontrou Maxiane em evento de moda - Letycia Miller/Brazil News

Marciele encontrou Maxiane em evento de moda Letycia Miller/Brazil News

Publicado 15/04/2026 20:53

Rio - Marciele, eliminada do "BBB 26" no domingo (12) reencontrou a ex-colega de confinamento, Maxiane, em um desfile do segundo dia do Rio Fashion Week nesta quarta-feira (15). As duas posaram coladinhas para os fotógrafos que estavam no evento.

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As duas tiveram uma grande amizade dentro do reality show da TV Globo e viveram um romance com o mesmo participante: Jonas Sulzbach. A Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso ficou com o rapaz após a aliada deixar o programa.

Vale lembrar que Jonas também se envolveu com Jordana enquanto Marciele ainda estava na casa mais vigiada do país. Os dois se beijaram escondido em uma das festas e depois foram para debaixo do edredom do Quarto Voar.