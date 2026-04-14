Gabriela é eliminada do BBB 26 com mais de 64% dos votos - Reprodução Globo

Gabriela é eliminada do BBB 26 com mais de 64% dos votosReprodução Globo

Publicado 14/04/2026 23:19

Rio - A participante Gabriela foi eliminada do Big Brother Brasil 26 nesta semana. Ela recebeu 64,12% da média dos votos para sair no décimo sexto Paredão da edição. Na mesma berlinda, Juliano Floss obteve 29,24%, enquanto Ana Paula Renault ficou com 6,64%.

Nos detalhes da votação, Gabriela marcou 63,00% no voto único e 66,74% no voto de torcida. Juliano teve 30,61% e 26,03%, respectivamente, e Ana Paula somou 6,39% no voto único e 7,23% no de torcida.

A agora ex-sister tem 21 anos, é natural de São Paulo e concilia os estudos em Psicologia com o trabalho como vendedora ambulante. Antes disso, atuou em um buffet infantil ainda na adolescência e hoje comercializa doces para aumentar a renda.

Durante o confinamento, chamou atenção pelo jeito comunicativo e pela ambição de conquistar o prêmio para melhorar a condição de vida da família. Fora da casa, costuma aproveitar o tempo livre em contato com a natureza, com trilhas, cachoeiras e idas à praia. Entre as curiosidades, já contou que aprecia carne crua e que teve uma banca de doces apreendida pelo rapa.