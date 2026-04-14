Gabriela é eliminada do BBB 26 com mais de 64% dos votosReprodução Globo
Gabriela é eliminada com 64,12% dos votos
Estudante de Psicologia enfrentava Juliano Floss e Ana Paula Renault na berlinda
Gabriela é eliminada com 64,12% dos votos
Estudante de Psicologia enfrentava Juliano Floss e Ana Paula Renault na berlinda
Jonas Sulzbach exibe treino e unfollow em Marciele vira assunto nas redes
Ex-BBB publicou vídeo sem camisa após repercussão envolvendo beijo no reality
Tadeu Schmidt avisa que inscrições para o 'BBB 27' estão abertas
'Conte a sua história, a gente quer muito te conhecer', diz o apresentador
BBB 26: Ana Paula se desentende com Jordana: 'Não me usa de palco'
Sister trocaram acusações durante o 'Sincerinho' na noite desta segunda-feira (13)
Alberto Cowboy mostra viagem a Porto Rico com a mulher e encanta seguidores com cliques românticos
Nos cliques, o casal aparece em clima de romance, aproveitando praias e paisagens do destino
Marciele e Chaiany se reencontram após 'BBB 26', trocam beijo e planejam viagem juntas
Encontro aconteceu poucas horas depois de uma interação no programa Mais Você, quando já haviam trocado indiretas ao vivo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.