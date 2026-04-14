Ana Paula e Jordana discutem - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Paula e Jordana discutemReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 14/04/2026 07:42

Rio - Ana Paula e Jordana trocaram acusações durante o "Sincerinho", do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta segunda-feira (13). Na dinâmica, os participantes deveriam dizer o que aprenderam com outro competidor, já que não fariam a mesma coisa.

Ana Paula escolheu Jordana e justificou: "Eu tenho uma premissa na minha vida que é de respeitar o que as outras pessoas pensam. A gente tenta controlar o que os outros pensam, mas é impossível. Aqui eu vi diversas pessoas, incluindo Jordana, tentando manipular os acontecimentos". A advogada reagiu: "O curioso é que eu tenho a mesma impressão de você".

Ana Paula conta o que aprendeu com Jordana para nunca repetir aqui fora! #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/8ytghnZdHk — Big Brother Brasil (@bbb) April 14, 2026

Na sua vez, Jordana também apontou Ana Paula na dinâmica, e ainda citou Milena. "Eu ia falar da Milena, das atitudes de desrespeito dela, que eu não concordo... Certas atitudes, como a Gabi (Gabriela) comentou da festa, desrespeitar foto do familiar, jogar bebida fora invadir o espaço pessoal do outro".

"Mas eu quero falar da Ana Paula, ela falou de mim, e tudo isso que ela falou, eu identifico ela fazendo. Eu vejo que as coisas acontecem naturalmente no dia a dia, mas ela cria situações muitas vezes, assim como ela tentou rivalizar mulheres, amigas", afirmou.

A jornalista retrucou: "Isso não teve. Ela está falando da maquiagem da Maxiane com Manu Gavassi. Não tem cabimento esse tipo de coisa. Qual bandeira iremos banalizar hoje? A do feminismo. Quais direitos humanos eu vou ferir?".

A advogada seguiu: "Eu vejo ela cavando coisas, inventando para ter enredo. Quando eu estava acreditando que eu iria ao paredão, naqueles 30 segundos, ela é rápida, ela já falou: 'Você não gostou de ir ao paredão?'", lembrou Jordana. "Eu desmascarei esse jogo dela, ela queria ser a sofrida", rebateu Ana Paula.

"Não combino com esse papel de vítima, eu falei que não era sobre perseguição. É essa mania que ela tem de criar situações. Já peguei esse modo de agir da Ana Paula, de inventar as coisas, e desmascarei esse modo dela. Por isso ela quis falar aqui agora: 'Ah, ela tem o jeito dela de manipular a verdade'", acrescentou a Pipoca.

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Após o "Sincerinho", Jordana e Ana Paula voltaram a discutir. "Você continua sem entender, não era nada sobre Marciele e eu, não. Era quando você tentou colocar uma mulher contra a outra naquela situação do Jonas lá atrás", explicou Jordana. "Tá bom, não foi rivalidade, foi só para você beijar a boca dele", respondeu a jornalista. A advogada, então, lembrou uma discussão que teve com a loira e a acusou: "Seu jogo é sujo, Ana Paula", afirmou. "Sujo não, é imundo!", respondeu Ana.

EITA Jordana vai atrás de Ana Paula depois de ouvir a sister falando dela #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/h83iJLysdg — Big Brother Brasil (@bbb) April 14, 2026

Logo depois, Jordana disse que Ana Paula fugia dos embates por não ter argumento. Sem paciência, a jornalista pediu: ''Não me usa de palco, não. Você adora conversar sozinha, gata".