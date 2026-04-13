Rio - A TV Globo inaugurou nesta segunda-feira (13) nos Estúdios Globo o "Jardim BBBotânico", um espaço paisagístico que presta uma homenagem bem-humorada e afetiva aos chamados "plantas" do "Big Brother Brasil", participantes que, mesmo com um jogo mais silencioso, marcaram presença na memória do público. 
Brunna Gonçalves e Pocah foram homenageadas no 'Jardim BBBotânico' - Globo/ Larissa Lopes
Esúdios Globo inaugurou o 'Jardim BBBotânico' - Globo/Larissa Lopes
Karol Conká ao lado das ex-BBBs Rizia Rízia Cerqueira, Pocah e Brunna Gonçalves - Globo/ Larissa Lopes
Karol Conká recebeu Rízia Cerqueira, do "BBB 19"; Pocah, do "BBB 21"; e Brunna Gonçalves, do "BBB 23", para a inauguração do espaço. Com mais de 10 espécies, entre bromélias, alocasias, palmeiras, samambaias e costela-de-adão, cada planta ganhou uma placa com o nome de brothers e sisters de diferentes edições do programa.
Para a temporada atual, a escolha contou com a participação do público. Ao lado da rapper, a equipe foi às ruas ouvir quem são, para os fãs, os representantes desse posto no "BBB 26". Vale lembrar que a rapper é dona do recorde de rejeição do reality show ao ser eliminada com 99,17% dos votos do "BBB 21". 