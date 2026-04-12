Marciele não resistiu ao paredão do ’Big Brother Brasil’ - Reprodução de vídeo

Marciele não resistiu ao paredão do ’Big Brother Brasil’Reprodução de vídeo

Publicado 12/04/2026 18:28

Rio - Marciele foi eliminada do "BBB 26" com 59,34% dos votos na tarde deste domingo (12). No décimo quarto paredão da temporada, a sister disputou a preferência do público com Leandro Boneco, que recebeu 37,62% e Gabriela teve apenas 3,04% para deixar o jogo.

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"A defesa é importante, mas você precisa de um plano de ataque ou contra-ataque, que seja. Se você apenas se defende, você consegue prolonga a partida. Mas, é muito difícil conseguir a vitória. Mais cedo ou mais tarde, quem leva o checkmate é você. Quem sai hoje é você, Marciele", anunciou Tadeu Schmidt.

Em conversa com o apresentador, a Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso avaliou a participação no reality. "Chega um momento do jogo onde é tanta gente que você acaba não olhando para você e prestando mais atenção nas pessoas, eu senti que isso aconteceu comigo. Aí o lugar que me levaria para casa foi o grafismo. E eu de alguma forma ontem vivi como se fosse o último dia na casa", disse ela.

Marciele é a 14ª eliminada com 59,34% dos votos. Leandro recebeu 37,62% de votos e Gabriela obteve 3,04%. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/ZPO8DJa3XE — Big Brother Brasil (@bbb) April 12, 2026

Após deixar o reality, Marciele participou do "Domingão com Huck". A ex-sister brincou de "verdadeiro ou falso" sobre notícias que aconteceram durante o confinamento. Ela também reencontrou os pais e o irmão no programa. Luciano contou para influenciadora sobre o beijo entre Jonas e Jordana na casa.

A atração promoveu o encontro de Samira com o cachorro de estimação, Lindolfo. "Filho...mamãe conseguiu sua perna. Mamãe te ama", afirmou ela. A atendente de bar também reviu a mãe pela primeira vez depois de ser eliminada do "BBB 26".