Marina Sena reagiu após Milena incluí-la em prece na madrugadaReprodução/Instagram
oh gente não acredito tia mi obrigada por tudo vc é muito linda uma deusa— Marina Sena (@amarinasena) April 10, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Marina Sena reagiu após Milena incluí-la em prece na madrugadaReprodução/Instagram
oh gente não acredito tia mi obrigada por tudo vc é muito linda uma deusa— Marina Sena (@amarinasena) April 10, 2026
Marina Sena reage ao ser citada em oração de Milena no 'BBB 26'
Namorada de Juliano Floss agradeceu gesto da recreadora
Vencedor da Prova do Anjo do 'BBB 26' terá presente especial; veja qual é
'Vai ser demais', vibra o apresentador Tadeu Schmidt
BBB 26: Juliano ganha prova do líder e analisa alvos para o paredão
Dançarinho chamou Ana Paula e Milena para integrarem o VIP
'BBB 26': Juliano entrega detalhes do início do namoro com Marina Sena
Brother citou música da cantora que marcou o relacionamento dos dois
'BBB 26': Milena aperta botão misterioso e vai decidir contragolpe
Recreadora escolherá um dos emparedados para colocar outra pessoa na berlinda
Dinâmica da semana do 'BBB 26' terá botão misterioso; saiba mais
Quem apertar terá uma função importante na formação do próximo paredão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.