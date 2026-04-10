Marina Sena reagiu após Milena incluí-la em prece na madrugadaReprodução/Instagram

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Rio - Marina Sena comentou um vídeo em que Milena ora antes de dormir na madrugada desta sexta-feira (10) na casa do "BBB 26" e incluiu a cantora em seus pedidos. A recreadora é uma das aliadas de Juliano Floss, namorado da artista. 
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Milena incluiu namorada de Juliano Floss em oração - Reprodução de Vídeo
Marina Sena comentou atitude de Milena nas redes sociais - Reprodução/ X
Marina Sena reagiu após Milena incluí-la em prece na madrugada - Reprodução/Instagram
"Ela com as mãos levantadas orando pela Samira, Lindolfo, Ana, Juliano e para a MARINA SENA. Especial demais", publicou um usuário do X, antigo Twitter. "Oh, gente. Não acredito, tia Mi obrigada por tudo você é muito linda uma deusa", respondeu a cantora. 
Marina Sena também comemorou a segunda liderança consecutiva conquistada por Juliano na prova realizada na quinta-feira (9). "Meu Deus o homem disparou", festejou. Com a imunidade garantida, o brother é o primeiro participante a chegar no Top 6 da temporada.