Tadeu Schmidt - Reprodução de vídeo

Tadeu Schmidt Reprodução de vídeo

Publicado 09/04/2026 08:40 | Atualizado 09/04/2026 08:40

Rio - Um botão misterioso vai surgir no gramado da casa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (9), a partir das 11h15. O participante que apertá-lo terá que decidir quem vai dar o Contragolpe no paredão formado nesta sexta (10): o indicado pelo líder ou o mais votado pela casa.

A novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt no programa ao vivo, desta quarta (8). A dinâmica desta semana será da seguinte maneira. Nesta quinta, terá o botão misterioso e a prova do líder. Na sexta (10), terá prova do anjo e formação de paredão.

"Teremos o Anjo imune, o líder empareda uma pessoa, a casa vota e o mais votado está no Paredão. É aí que entra a pessoa que apertou o botão", explicou Tadeu. "Ela vai decidir quem vai dar o Contragolpe: o emparedado pelo Líder ou o emparedado pela casa. A pessoa escolhida por ela dá o Contragolpe e empareda um participante e temos assim um Paredão triplo. No domingo (12), uma pessoa deixa o programa!", acrescentou.