Tadeu Schmidt Reprodução de vídeo
Entenda como vai funcionar a #Dinâmica dos próximos dias! #RedeBBB #BBB26 pic.twitter.com/4aXthH8SDn— Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2026
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