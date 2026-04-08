Samira durante o 'Bate-Papo BBB' - Reprodução de vídeo

Samira durante o 'Bate-Papo BBB'Reprodução de vídeo

Publicado 08/04/2026 07:44

Rio - Eliminada com 51,24% dos votos, Samira participou do "Bate-Papo BBB", do Globoplay, comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, na noite desta terça-feira (7), e analisou o jogo do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. Ela assistiu a alguns momentos em que falou sobre suas aliadas, Milena e Ana Paula, para o grupo rival e comentou sua postura.

"Estou passada, tá, gente? Tem os momentos que a gente briga e fica com a cabeça quente. E como a casa é pequena, às vezes a gente só quer desabafar, conversar", destacou. "Eu estava muito triste porque, realmente, eu tinha brigado com a Ana, a gente tinha discutido, e depois, a gente se resolveu. Mas eu não vi com o intuito de falar mal", reforçou.

Samira falando que se surpreendeu com ela mesma vendo a cena dela falando pro cowboy barrar a Ana Paula da festa. pic.twitter.com/ay2NYUEhQq — Central Da Bruxona (@qganapaula) April 8, 2026

Ela também disse que não lembrava da sugestão que deu a Alberto para que ele barrase Ana Paula da festa do líder. "Me surpreendi, não lembrava. [...] Eu me surpreendi comigo mesma", reagiu.

A loira comentou que não percebeu que entregava o jogo de seus aliados para o outro grupo. "Não tinha percebido. Mas, essa questão de desabafo, porque não são meus amigos, não são meus aliados e já haviam deixado claro que não eram... Eu acho que falhei nisso", reconheceu.

Em outro momento, Samira negou que tenha feito jogo duplo no reality. "Eu estava, realmente, deixando levar porque eu sou muito sentimental... Eu vou lá entender, e me dou um nó", esclareceu. "Sempre soube, bem claramente, que a Ana Paula, a Milena e o Juliano sempre gostaram muito de mim e me tratavam muito bem. Mas eu ficava dando um nó em mim, pensando: 'Não é bem assim'", completou.

Briga com Juliano

As últimas discussões com Juliano foram abordadas por Samira. "Eu acho que a gente já estava meio assim. A gente até mesmo fala que parece irmão às vezes e tem muitas coisas que a gente é parecido... E, às vezes, no dia a dia, isso pode gerar irritação", declarou ela, que já se resolveu com o dançarino. "A gente se pediu desculpa. Realmente, é uma pessoa muito querida e que quer muito meu bem".

Um milhão de seguidores

Samira celebrou ao descobrir que tem mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram. Quando entrou na casa, a atendente de bar tinha apenas 4.967 seguidores. "Eu nunca imaginei isso", comentou.