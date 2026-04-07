Gloria Groove vai cantar em festa do reality show - Reprodução/Instagram

Gloria Groove vai cantar em festa do reality show Reprodução/Instagram

Publicado 07/04/2026 20:58

Rio - O "Big Brother Brasil" entrou na reta final, mas antes da temporada terminar os brothers vão curtir um show de Gloria Groove nesta quarta-feira (8). A cantora leva ao palco um setlist recheado de hits para cantar e dançar junto. "Nosso Primeiro Beijo", "Bonekinha" e "Radar" são algumas das escolhas da artista para a noite especial.

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"Fiquei tão feliz de ter sido um dos assuntos da semana entre eles! Foram momentos em que vimos eles não só compartilhando a admiração pela minha arte, mas também educando uns aos outros sobre as diferenças entre identidades de gênero e expressões artísticas. Amo que a cada temporada os próprios participantes acabam pedindo pelo meu show. Não vejo a hora de chegar na festa e confirmar essa teoria", declara Gloria.

A festa terá como tema viagens pelo mundo e vaii proporcionar muita diversão e a chance de conhecer um pouquinho de destinos internacionais clássicos, como Caribe, África do Sul, Chile, Paris (França) e Orlando (EUA). O portal de entrada vai representar um cruzeiro pelo Caribe, com a proa do navio e suas escotilhas. No centro da festa, a pista de dança apresentará uma mala aberta que guarda em seu interior paisagens de diversos lugares turísticos.