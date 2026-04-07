Gloria Groove vai cantar em festa do reality show Reprodução/Instagram
Gloria Groove se apresenta na festa de quarta-feira do 'BBB 26'
Cantora vai animar os participantes na reta final do programa
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