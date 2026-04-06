Ana Paula Renault confronta Samira - Reprodução TV Globo

Ana Paula Renault confronta SamiraReprodução TV Globo

Publicado 06/04/2026 22:27 | Atualizado 06/04/2026 22:27

Rio - Ana Paula Renault e Samira protagonizaram um bate-boca no Quarto Sonho de Eternidade, no Big Brother Brasil 26, após uma conversa sobre atitudes de outros participantes ganhar outro rumo.

O atrito começou quando Samira mencionou situações envolvendo colegas da casa. A fala incomodou Ana Paula, que reagiu com críticas e questionou a postura da sister. “Você sabe que está fazendo igual a elas, né? Está subjugando o que o público assiste. Mas aí o jogo é seu. Se você quiser contar tudo com a sua versão, você tem mais 24 horas para fazer”, disse.

Samira discordou da avaliação e respondeu. “Não é isso, Ana. Eu jamais ia fazer do jeito que elas iriam fazer. Você nunca ficou quieta quando falaram as coisas para ti”, afirmou. A resposta, no entanto, não encerrou o conflito. “Então vai falar com elas. Você está fazendo exatamente o que elas fazem, de ficar repetindo histórias que aconteceram na versão delas. Isso me irrita profundamente. É subjugar as pessoas. Você acha que o público não assistiu?”, rebateu a jornalista.

A discussão seguiu com a participação de Milena, que defendeu Samira. “Samira está ligando pontos, assim como você ligou com a Chaiany”, comentou. Ana Paula manteve a discordância e explicou seu ponto de vista. “Eu fazia conclusões da minha cabeça, e não recontava história. Mas cada um tem um jogo”, afirmou.

Em meio ao clima tenso, Samira disse que preferia encerrar a conversa. “Tá bom. Se for para sair, eu vou. Não falo mais nada”, declarou. Ana Paula alertou que a reação poderia piorar a situação e sugeriu que a sister estivesse incomodada com o Paredão.

A participante negou e afirmou que sua irritação estava relacionada ao fato de ser associada a comportamentos que não reconhece. Na sequência, Ana Paula também demonstrou incômodo por não ter recebido informações sobre comentários feitos por outros participantes a seu respeito.

Samira justificou que, diante da dinâmica intensa do jogo, nem tudo é compartilhado imediatamente, mas a explicação não convenceu a jornalista, que relembrou situações anteriores para sustentar sua crítica.