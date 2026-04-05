Irmão de Chaiany, do BBB 26, expõe casa simples da sister - Reprodução / Instagram

Irmão de Chaiany, do BBB 26, expõe casa simples da sisterReprodução / Instagram

Publicado 05/04/2026 19:26 | Atualizado 05/04/2026 19:56

Rio - Em meio à disputa acirrada no paredão do "Big Brother Brasil 26", a participante Chaiany teve a vida fora da casa exposta nas redes sociais, desta vez, pela própria família. Neste sábado (4), o irmão da sister, Fernando Andrade, publicou imagens da residência onde ela vive com os parentes, na região de Sol Nascente/Pôr do Sol, no Distrito Federal.

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A iniciativa surgiu como resposta a comentários sobre a condição financeira da participante. Nas publicações, o familiar foi direto: “Não, a Chaiany não é rica. Ela é humilde, luta todos os dias e entrou no BBB pra mudar a vida dela e da filha. O irmão dela mostrou a realidade que ninguém mostra. Isso não é jogo, é vida real. Falta pouco pra final… não vamos deixar esse sonho acabar agora”.As imagens mostram uma casa simples, ainda em construção, com paredes sem acabamento e parte dos cômodos com colchões no chão. O imóvel fica em um terreno amplo, cercado por árvores frutíferas, como mangueiras e cajueiros. Do lado de fora, a família montou uma área de convivência com varanda, mesas de madeira e duas piscinas de fibra, uma maior, com chafariz, e outra menor, dedicada à filha da sister, Lara, de 9 anos.Natural de Goiânia, Chaiany vive há alguns anos em Brasília e teve um percurso incomum até entrar no reality. Antes de conquistar a vaga, participou da Casa de Vidro e não foi escolhida pelo público. Na sequência, enfrentou mais de 100 horas no Quarto Branco até garantir um lugar na edição.Dentro do jogo, a trajetória ganhou força. A sister foi a primeira participante do grupo Pipoca a atingir 1 milhão de seguidores nas redes sociais e, agora, já se aproxima da marca de 2,6 milhões.