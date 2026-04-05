Ex-participantes aproveitam festa no 'BBB Experience'Clayton Felizardo / Brazil News
Ex-participantes aproveitam festa no 'BBB Experience'
Jonas, Maxiane, Breno e Marcelinho estiveram presentes
Vídeo! Irmão de Chaiany, do 'BBB 26', expõe casa simples da sister: 'Não é rica'
Fernando Andrade publicou imagens da residência na região de Sol Nascente/Pôr do Sol, no Distrito Federal
Ex-participantes aproveitam festa no 'BBB Experience'
Jonas, Maxiane, Breno e Marcelinho estiveram presentes
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Um deles deixará o reality neste domingo (5)
Eliminados do 'BBB 26', Alberto Cowboy e Maxiane se reencontram fora da casa
Ex-brother ainda ganhou declaração da mulher
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