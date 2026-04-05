Ex-participantes aproveitam festa no 'BBB Experience'Clayton Felizardo / Brazil News

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Rio - Ex-participantes do reality show aproveitaram a festa no "BBB Experience", no ParkShopping São Caetano, em São Paulo, na noite deste sábado (4). A exposição interativa proporciona ao público a sensação de participar do programa, com cenários e réplicas da casa mais vigiada do Brasil.
Eliminados da edição 26 do programa, Jonas, Maxiane, Breno e Marcelinho se reencontraram. Os ex-BBBs Beatriz Reis, mais conhecida como Bia do Brás, Fernanda Bande e Arthur Picoli também curtiram a noite. O apresentador Thiago Oliveira foi acompanhado da mulher, Bruna Matuti.
O "BBB Experience" aconteceu ao mesmo tempo que o show de Iza na casa do "BBB 26". A cantora animou os confinados com hits da carreira, além de uma homenagem ao cantor Tim Maia, que morreu aos 55 anos em 1998. A artista soltou a voz com sucessos eternizados pelo ícone da música, como "Vale Tudo" e "Não Quero Dinheiro".
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Ex-participantes aproveitam festa no \'BBB Experience\'
Marcelinho, Maxiane, Jonas e Breno aproveitam festa em São Paulo
Marcelinho, Jonas e Breno
Breno e Marcelinho aproveitam festa no \'BBB Experience\'
Jonas e Maxiane se reencontram em festa
Jonas e Maxiane
Jonas e Maxiane aproveitam festa no \'BBB Experience\' em São Paulo
Jonas
Maxiane
Maxiane
Eliminados do \'BBB 26\', Marcelinho, Jonas, Breno e Maxiane
Eliminados do \'BBB 26\', Marcelinho, Jonas, Breno e Maxiane curtem festa na exposição imersiva do reality
Beatriz Reis
Beatriz Reis prestigia festa no \'BBB Experience\'
Fernanda Bande
Fernanda Bande marca presença em festa no \'BBB Experience\'
Arthur Picoli
Arthur Picoli curte festa na exposição imersiva do \'Big Brother Brasil\'
Thiago Oliveira
Thiago Oliveira e Bruna Matuti