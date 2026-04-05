Ex-participantes aproveitam festa no 'BBB Experience' - Clayton Felizardo / Brazil News

Ex-participantes aproveitam festa no 'BBB Experience'Clayton Felizardo / Brazil News

Publicado 05/04/2026 07:50

Rio - Ex-participantes do reality show aproveitaram a festa no "BBB Experience", no ParkShopping São Caetano, em São Paulo, na noite deste sábado (4). A exposição interativa proporciona ao público a sensação de participar do programa, com cenários e réplicas da casa mais vigiada do Brasil.

Eliminados da edição 26 do programa, Jonas, Maxiane, Breno e Marcelinho se reencontraram. Os ex-BBBs Beatriz Reis, mais conhecida como Bia do Brás, Fernanda Bande e Arthur Picoli também curtiram a noite. O apresentador Thiago Oliveira foi acompanhado da mulher, Bruna Matuti.

O "BBB Experience" aconteceu ao mesmo tempo que o show de Iza na casa do "BBB 26". A cantora animou os confinados com hits da carreira, além de uma homenagem ao cantor Tim Maia, que morreu aos 55 anos em 1998. A artista soltou a voz com sucessos eternizados pelo ícone da música, como "Vale Tudo" e "Não Quero Dinheiro".