Alberto Cowboy reencontra Maxiane após 'BBB 26' - Reprodução / Instagram

Alberto Cowboy reencontra Maxiane após 'BBB 26'Reprodução / Instagram

Publicado 03/04/2026 18:39 | Atualizado 03/04/2026 18:43

Rio - Eliminados do "Big Brother Brasil 26", Alberto Cowboy e Maxiane se reencontraram fora da casa e mostraram que a relação construída no confinamento segue também longe das câmeras.

O encontro entre os dois apareceu nas redes sociais em publicações tanto de Cowboy quanto de Priscilla Monroy, mulher do ex-brother, que reuniu registros ao lado do marido e da ex-sister.

Na legenda, Priscilla comentou sobre os dias ao lado do companheiro após a eliminação. “Nossos últimos dias juntos foram exatamente do jeito que a gente precisava. Aproveitamos cada segundo, matei a saudade acumulada, acompanhei de pertinho as gravações e estive ali, te apoiando em tudo como sempre vou estar”, escreveu.

Ela também ressaltou a parceria entre os dois. “É tão bom viver isso ao seu lado, dividir sonhos, momentos e até os bastidores. Te amo, amor. E seguimos juntos, sempre.”

Antes do reencontro com Maxiane, Cowboy também encontrou Jonas Sulzbach, um de seus principais aliados no jogo. O ex-BBB comentou o momento com bom humor: “Acabei de chegar aqui no Rio de Janeiro e estou encontrando uma pessoa que faz o quê aqui que eu não vejo… Já confesso que eu estava morrendo de saudade, olha só”.

Cowboy respondeu em tom descontraído: “É, gente, é muita saudade. Ele saiu lá de São Paulo correndo só para me ver. Você não aguentou uma semana? Foram menos de 24 horas que eu estou aqui fora”.

