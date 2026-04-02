Filha de Solange fala do reencontro após eliminação da mãe do ’BBB 26’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Filha de Solange fala do reencontro após eliminação da mãe do ’BBB 26’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 02/04/2026 07:56

Rio - Morena Mariah falou sobre o reencontro com a mãe, Solange Couto, após a atriz ser eliminada do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, com 94,17% da média dos votos do público. A passagem da Camarote pelo reality foi marcada por polêmicas. Através das redes sociais, nesta quarta-feira (1º), ela ressaltou que a matriarca está bem e que não se manifestará novamente sobre o assunto.

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"Eu não vou ficar rendendo esse assunto aqui. Esse assunto para mim, especialmente com o final do jogo, ele acaba, finaliza. A relação com a minha mãe, obviamente, começa quando nasci, quando ela me gestou, e continuará até depois de quando não estivermos mais aqui, porque essa é a relação de mãe e filho", iniciou ela, ao ser questionada numa "Caixinha de Perguntas".



Em seguida, Morena deu detalhes sobre o encontrou e a conversa com Solange. "Encontrei a minha mãe, fui recebê-la na casa dela. Estivemos em família, passamos a madrugada juntas. Conversamos, pude prestar o meu apoio, enfim... pude conversar com ela, pontuar as questões que eu achava que precisavam ser pontuadas".



"Muitos de vocês estavam preocupados com a saúde dela, para saber como ela estava e como seria o pós. Ela está cumprindo a agenda dela do pós programa. Ela está bem. Acho que até vai ter vlog, vocês vão poder conferir a chegada dela", continuou ela.

Por fim, a filha da ex-BBB ressaltou que não irá se pronunciar mais sobre o ocorrido. "E é isso, o programa acabou. [...] Para as pessoas que chegaram no meu perfil, são muito bem-vindas, mas eu não faço disso um assunto. Nunca fiz. Não fiz antes, durante e não farei no pós programa. Esse não é o assunto do meu perfil. Eu não vou render esse assunto", concluiu.

Entenda

Solange protagonizou algumas situações que desagradaram o público, principalmente relacionados a comentários feitos contra colegas de confinamento, incluindo Ana Paula. Na terça-feira (31), a atriz foi eliminada, ao levar a pior contra Jordana e Marciele, que receberam, respectivamente, 3,54% e 2,29%.

Logo após, Solange participou do "Bate-Papo BBB", comandado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, onde considerou as falas "infelizes" e revelou a vontade de pedir desculpas à jornalista. Na manhã do dia seguinte, participou do "Mais Você". Durante o programa comandado por Ana Maria Braga, Solange chorou ao desabafar sobre as atitudes, ressaltando a "vergonha". Ela novamente falou sobre a vontade de pedir desculpas para a mineira.