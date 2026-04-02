Rio - Samira é a nova líder do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. A atendente de bar levou a melhor na prova que envolvia sorte e agilidade, na noite desta quarta-feira (1°), e, além da coroa de líder, ganhou um carro 0 km. A sister se emocionou com a conquista.
"Eu estava desesperada querendo ganhar um carro. Meu pai trabalha de aplicativo. Alugar carro e trabalhar é uma despesa muito grande. Eu estou sem palavras, muito obrigada. Obrigada, Big Brother, vocês mudaram a minha vida", declarou a sister. "Boa! Está ganhando tudo", comentou o apresentador Tadeu Schmidt, se referindo ao apartamento e o prêmio de R$ 100 mil que ela já faturou no programa.
Samira elegeu Ana Paula e Milena para integrarem o VIP.
Possíveis alvos
No quarto do líder, a gaúcha voltou atrás e disse que não indicaria Juliano ao paredão depois de ter alguns desentendimentos com o brother. "Sabe que eu não boto ele no Paredão, né gente? Sabe que eu sou durona, mas eu não faria isso", disse.
Ela, então, revelou seus alvos: Leandro e uma outra pessoa. "Eu sempre fui muito realista para as meninas, e a Jordana e a Marciele falam: 'a gente não joga junto, mas agora a gente tem pensamentos em comum em certos votos'. Tipo Boneco, entendeu? Para mim é arriscado", analisou Samira. "Você vai pôr ele?", perguntou Ana Paula. "Não. Está entre ele e uma outra pessoa", respondeu a líder.
"Marciele, a planta", apontou Milena. "Ah, porque você ficou sentida com o que ela falou da Gabriela, né?", questionou a jornalista. "Não achei legal a postura", destacou Samira.
Tadeu Schmidt revelou como será a dinâmica desta semana durante o programa ao vivo. "Na sexta-feira (2), à tarde, tem Prova do Anjo, que é autoimune; ainda na sexta (3), ao vivo no programa, a gente vai formar o paredão: o Anjo vai estar imune, o líder empareda uma pessoa, a casa vota, e os dois mais votados estão no paredão. No domingo (5), uma pessoa deixa o programa".