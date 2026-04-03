Jordana é o anjo autoimune da semanaDivulgação / TV Globo
Na dinâmica, que teve quatro etapas e foi definida por sorte, a final ficou entre Jordana, Ana Paula e Marciele. Jordana levou a melhor ao escolher o porta-copos premiado.
Com o poder do Anjo, ela colocou Gabriela no Castigo do Monstro, mesmo sendo sua aliada no jogo. “Meu coração está bem chateado”, afirmou.
O castigo da semana tem como tema um jardim: “Quando tocar a música, o Monstro receberá um cartão. Nele haverá as flores que ele deve plantar na casa”.
O 13º Paredão será formado ainda nesta sexta-feira (3), com indicação da líder Samira Sagr e votação da casa.
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