Jordana é o anjo autoimune da semana - Divulgação / TV Globo

Jordana é o anjo autoimune da semanaDivulgação / TV Globo

Publicado 03/04/2026 17:10 | Atualizado 03/04/2026 17:12

Rio - Jordana venceu a 12ª Prova do Anjo do "Big Brother Brasil 26" nesta sexta-feira (3), garantiu autoimunidade e não poderá ser votada no Paredão.



Na dinâmica, que teve quatro etapas e foi definida por sorte, a final ficou entre Jordana, Ana Paula e Marciele. Jordana levou a melhor ao escolher o porta-copos premiado.



Com o poder do Anjo, ela colocou Gabriela no Castigo do Monstro, mesmo sendo sua aliada no jogo. “Meu coração está bem chateado”, afirmou.



O castigo da semana tem como tema um jardim: “Quando tocar a música, o Monstro receberá um cartão. Nele haverá as flores que ele deve plantar na casa”.



O 13º Paredão será formado ainda nesta sexta-feira (3), com indicação da líder Samira Sagr e votação da casa.