Gloria Perez manda recado após rejeição de Solange Couto no 'BBB26' Reprodução / Instagram
Gloria Perez manda mensagem a Solange Couto após polêmicas e saída do 'BBB26'
Escritora prestou apoio público à atriz; veja recado
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