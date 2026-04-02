Gloria Perez manda recado após rejeição de Solange Couto no 'BBB26' - Reprodução / Instagram

Gloria Perez manda recado após rejeição de Solange Couto no 'BBB26' Reprodução / Instagram

Publicado 02/04/2026 19:47 | Atualizado 02/04/2026 19:50

Rio - Gloria Perez se manifestou após a eliminação de Solange Couto no "Big Brother Brasil 26" e prestou apoio público à atriz. Nas redes sociais, a autora resgatou a parceria das duas na TV e escreveu: "Minha eterna dona Jura", em referência à personagem vivida por Couto em "O Clone".

A mensagem surgiu logo depois da saída da atriz, que deixou o reality na terça-feira (31) com 94,17% dos votos, após uma trajetória marcada por polêmicas. Durante o confinamento, Solange protagonizou desentendimentos e recebeu críticas por falas direcionadas a Ana Paula Renault, envolvendo temas sensíveis.

Fora da casa, a atriz comentou o episódio em entrevista ao "Mais Você" e pediu desculpas ao público. "Eu não tenho muito o que dizer, fiquei com muita vergonha do que eu falei. E eu só compreendi de madrugada o que falei", afirmou.

Ela também refletiu sobre a origem das declarações. “Na minha infância, na minha juventude, eu ouvia muitas coisas, até coisas piores do que falei, corriqueiramente. Quando cresci, fui mãe do Márcio e entendi o quão feio era aquilo. E nunca me imaginei falando uma das coisas dessas em lugar nenhum”, disse.

Sobre a experiência no reality, destacou a pressão do confinamento. “Assistir é uma coisa, viver o BBB é outra. Nunca poderia imaginar que seria tão intenso”, declarou. “Quero pedir perdão ao meu público, a esse país que me acolheu tanto. Eu fiquei muito envergonhada, triste comigo, mas eu só quero pedir perdão. Desculpe a todas as mães, a todas as avós como eu”, finalizou.