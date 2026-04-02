Após brigas, Samira conversa com Juliano Floss - Reprodução / TV Globo

Após brigas, Samira conversa com Juliano Floss Reprodução / TV Globo

Publicado 02/04/2026 20:37 | Atualizado 02/04/2026 20:38

Rio - Após dias de tensão no "Big Brother Brasil 26", Samira e Juliano Floss tiveram uma conversa reservada na noite desta quinta-feira (2), em uma tentativa de amenizar os conflitos recentes dentro da casa. Mesmo em lados opostos após uma série de discussões, a líder da semana deixou claro que não pretende indicar o brother diretamente ao Paredão.

Durante o diálogo, Samira foi direta ao expor seu posicionamento, mas sinalizou um limite estratégico no jogo. “Olha só, eu não concordo com nada que você fala, com seus pensamentos, mas eu não vou botar você no Paredão. Não pensa isso. Não vou te botar. Você me botaria?”, questionou.

Juliano respondeu em tom conciliador: “Nem votar em você eu votaria, mesmo com isso que está acontecendo”. A sister reforçou que sua decisão passa por critérios pessoais. “Eu sou pelo coração. Não tinha como votar em outra pessoa”, explicou.

Apesar da tentativa de distensão, os atritos ainda pesam. “A gente tretou”, resumiu o dançarino. Samira, por sua vez, evitou retomar os pontos da discussão, mas não escondeu o incômodo. “Eu não concordo, como falei. Eu não vou entrar nessa discussão, não vou citar as coisas que você falou porque senão para mim vai relembrar e eu vou ficar braba novamente. (...) Palavras machucam, palavras doem. Independente a forma que você falou, tem a forma que eu interpreto, como tem também a forma que você interpreta. Eu me senti mal, me senti magoada, eu me senti braba”, declarou.

A líder ainda justificou o voto dado anteriormente no confessionário, mas diferenciou a decisão de uma indicação direta. “Lógico que ia votar em você, mas te botar direto no Paredão como Líder não ia fazer isso”, afirmou.

Juliano buscou encerrar o assunto em tom pacífico. “Sami, você não precisa gostar de mim, você não precisa querer falar comigo. Sério mesmo! Do mesmo jeito eu entendo o porquê você ficou magoada, porque eu entendo o que você interpretou, mas eu nunca ia falar da sua conquista”, disse. Samira respondeu que ainda mantém carinho pelo brother, mas preferiu não prolongar o tema: “Novamente eu não quero ficar falando sobre isso”.

O dançarino insistiu na boa intenção. “Só quero, de coração, que você saiba disso, que independente de você votar em mim. Eu jamais ia fazer isso, porque um dia antes eu estava vibrando por você”, destacou. A sister encerrou: “Só que foi a forma que interpretei”.

Informação falsa

Mais tarde, no quarto, Samira comentou com Ana Paula sobre uma informação incorreta que circulou entre os participantes. A líder admitiu que interveio ao perceber a repercussão. “Quando vi que todo mundo estava levando muito a sério, cheguei na Ana e falei: ‘Vou te contar de dedinho. A informação não é essa, é que o anjo é autoimune’”, revelou.

A conversa acabou exposta para Juliano, que reagiu: “Então o anjo é autoimune de novo...”. Ana Paula confirmou que ele tinha acesso à versão correta, e o brother prometeu discrição.

Samira, no entanto, deixou um recado direto: “Se você contar, aí é que vai ficar feio para você. Eu já estou com a imunidade aqui”, disse, em tom de alerta.