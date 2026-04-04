'BBB 26': Chaiany, Juliano e Marciele estão no paredão

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Chaiany, Juliano e Marciele estão no 13º 'Paredão' do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na berlinda formada nesta sexta-feira (3). Com o jogo ainda em "modo turbo", os participantes disputam a preferência do público e um deles será eliminado no domingo (5).
fotogaleria
13º paredão foi formado no 'BBB 26', da TV Globo - Reprodução de vídeo / X
'BBB 26': Chaiany, Juliano e Marciele estão no paredão - TV Globo
'Anjo da Semana', Jordana foi questionada pelo apresentador Tadeu Schmidt sobre quem gostaria de dar o colar da imunidade. A advogada apontou a amiga, Marciele, mas descobriu que o 'Anjo' era autoimune. A 'Líder' Samira, por sua vez, indicou a cunhã-poranga do Boi Caprichoso para a berlinda. A atitude provocou uma grande discussão durante a formação. A gaúcha justificou a escolha, falando sobre acontecimentos recentes:
"Eu tinha outra pessoa pra indicar, depois mudei, fui vendo. Como eu falei aqui, é conforme o dia, as coisas vão mudando, então tudo pode mudar de um dia pro outro. Então, conforme os acontecimentos de hoje, fiquei bem abalada pelas interpretações", falou ela.
Juliano foi os mais votado da casa, com três. Já Chaiany e Gabriela ficaram empatadas, com dois votos cada. A 'Líder' teve que desempatar. Samira, então, escolheu a brasiliense para o 'Paredão', salvando Gabriela. Um dos 'Emparedados' deixará a casa mais vigiada do Brasil e o prêmio de mais de R$ 5 milhões.