Juliano se derrete por com Marina Sena no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo
Sozinho, deitado com o retrato, o dançarino fez uma série de elogios à artista: “Norte de Minas, que coisa que vocês fizeram, hein? Que mulherzão... Que mulherão da p*! É linda demais, velho, não tem como não ficar admirando esse trem aqui. Meu Deus do céu, que coisa mais linda, cheia de graça. Saudades de ficar olhando para a sua cara de manhã. Coisa gostosa. Deusa!”, declarou.
Do lado de fora da casa, a cantora também reagiu à conquista do namorado. Na madrugada desta segunda-feira (6), Marina celebrou a vitória do influenciador na dinâmica do programa. “Que dia lindo! Parabéns, Jujubi”, escreveu ela. O relacionamento entre Juliano e Marina se tornou público em julho de 2024.
Juliano Floss se declara pra Marina Sena:— Central Reality (@centralreality) April 6, 2026
"Ela é linda demais, não tem como. Não tem como não ficar admirando isso aqui. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Que saudades de olhar pra sua cara de manhã. Gostosa!" #BBB26 pic.twitter.com/euQG0XPywN
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