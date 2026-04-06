Juliano se derrete por com Marina Sena no 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Juliano se derrete por com Marina Sena no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo

Publicado 06/04/2026 14:57

Rio - O clima de saudade tomou conta do Quarto do Líder no "BBB 26". Após vencer a 14ª Prova do Líder, Juliano Floss recebeu uma imagem da namorada, Marina Sena, e não escondeu a admiração.



Sozinho, deitado com o retrato, o dançarino fez uma série de elogios à artista: “Norte de Minas, que coisa que vocês fizeram, hein? Que mulherzão... Que mulherão da p*! É linda demais, velho, não tem como não ficar admirando esse trem aqui. Meu Deus do céu, que coisa mais linda, cheia de graça. Saudades de ficar olhando para a sua cara de manhã. Coisa gostosa. Deusa!”, declarou.



Do lado de fora da casa, a cantora também reagiu à conquista do namorado. Na madrugada desta segunda-feira (6), Marina celebrou a vitória do influenciador na dinâmica do programa. “Que dia lindo! Parabéns, Jujubi”, escreveu ela. O relacionamento entre Juliano e Marina se tornou público em julho de 2024.