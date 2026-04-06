Jordana, Marciele e Samira estão no paredão - Reprodução de vídeo / TV Globo

Jordana, Marciele e Samira estão no paredão Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 06/04/2026 07:26

Rio - Em uma noite movimentada devido a semana turbo, Jordana, Marciele e Samira levaram a pior e estão no paredão. Sendo assim, as sisters disputam a preferência do público para seguirem em busca do prêmio de mais de R$ 5 milhões do reality show. Uma delas deixa a casa nesta terça-feira (7).

Líder, Juliano indicou Jordana no Paredão. "As três sabem que eu colocaria qualquer uma delas. Inclusive, acredito que as três votaram em mim. Vocês sabem disso, é o jogo. Mas, em respeito à Marciele, que votou comigo no Paredão [...], eu vou colocar a Jordana. Mas é o jogo".



Marciele e Samira foram as mais votadas da casa com três votos, respectivamente. Juliano, então, salvou Samira e optou por indicar Marciele para a berlinda. Entretanto, Jordana teve direito a um contragolpe e escolheu Samira para o paredão.



"Tadeu, estava esperando esse contragolpe! Hoje eu contragolpeio a Samira, pelo que eu falei lá no Confessionário, que eu não venho concordando com o jogo dela. Acho o jogo dela sujo, ela tem uma postura quando precisa da gente e uma postura completamente diferente depois que não precisa mais", justificou.