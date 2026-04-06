Rio - Chaiany foi eliminada do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, com 61,07% da média dos votos, na noite deste domingo (5). Ela levou a pior na disputa contra Marciele e Juliano Floss, que ficaram com 20,37% e 18,56% da média, respectivamente. Emocionada, ela se despediu dos colegas antes de deixar o confinamento.
Momentos depois, ela foi recebida por Tadeu Schmidt no palco do programa. O apresentador perguntou em que momento Chai perdeu a confiança no jogo. "Acho que eu nunca achei ela, Tadeu. Mas eu vou achar, um dia eu vou. O negócio é que foi ficando cansativo pra mim a repetição de ter que explicar que eu sou desse jeito, e a dúvida de que eu não sou, que é personagem. Pronto, Brasil compra isso e lascou", comentou.
No "Bate-Papo BBB", comandado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, Chaiany contou que beijou Marciele embaixo do edredom. "Beijamos. Bem bom, bem gostoso. Que mulher linda da peste", destacou. Ela ainda falou sobre a vontade de trocar beijos com Breno. "Lutei feito guerreira. Ele não me quis de jeito nenhum, Marciele quis", brincou.
Embates com Ana Paula
Chai ressaltou que realmente se confundiu na dinâmica do "Sincerão", em que apontou a jornalista e Milena, e abriu o jogo sobre os embates e falas de Ana Paula sobre ela. "Eu não preciso disso, entendeu? Eu não ia montar personagem, eu não sou mentirosa. Ela acha que eu fiz porque eu quis a dinâmica (do Sincerão), porque ela acha que eu fui má ali, que eu queria colocá-la (fora da régua de prioridade). Não foi, cara. Eu vou morrer dizendo que não foi. Porque nem na casa eu estou mais, eu assumiria".
REAL! Chai falou sobre como gosta de curtir as festas do jeito dela, e que ela é exatamente assim na vida real. Sem personagem, sem roteiro… só sendo quem ela é.
Em outro momento, ela reforçou que gosta da jornalista. "Ela errou sobre mim, só que eu sei que ela é boa. Eu conheci ela. Então, foi muito ruim. Para mim foi péssimo".
Chai falou um pouco sobre o momento do racha entre Ana Paula e Babu e contou que ficou muito mal e confusa com tudo isso, porque gostava, e ainda gosta, dos dois, mesmo depois de tudo que aconteceu.
A goiana se supreendeu ao ver que atingiu os 2,7 milhões de seguidores no Instagram. "Mentira, véi. Gratidão! [...] Como que eu vou cuidar desse povo?", se perguntou Chaiany, que saiu com 35 mil seguidores da casa de vidro. Ela, ainda, reagiu a um comentário de Yuri Alberto, ídolo do Corinthians, sobre ela. "Ansioso para conhecer você", escreveu ele. "Eu também!", respondeu Chai. Comentários de Anitta, Álvaro e Juliette também foram conferidos pela ex-BBB. "Meu Deus, eu venci na vida!".