Ana Paula conversa com Juliano - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Paula conversa com JulianoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 07/04/2026 10:29

Rio - A troca feita por Ana Paula no pódio do "BBB 26", da TV Globo, durante o "Sincerão", se tornou assunto na casa mais vigiada do Brasil. Em conversa com Juliano no quarto do líder, a jornalista explicou porquê colocou ele no terceiro lugar ao invés de Samira.

"A gente sempre teve uma troca importante, você nunca se esquivou de falar de jogo comigo. A gente sempre falou de um modo muito comprometedor... Não tenho medo de me comprometer. Eu sou muito certa das coisas que eu faço, não gosto de ser falsa com ninguém. Nesse momento, o que eu sinto é: tia Milena é uma conexão muito forte, foi muito importante pra mim desde o princípio. Algo que me deu força, troca e ela nem entende o quanto é importante na minha trajetória", afirmou a Veterana.

"A Samira a mesma coisa. Eu sempre gostei dela. Mas a Samira teve aquele momento que ela era do Voar, não sabia pra que lado ficava. Eu super entendia... Tenho certeza que ela nunca levou nada nosso para lá. Mas depois daquela briga com você, eu tentei ter uma conversa sincera com ela e ela não aceitou muito bem. Coisa que com a gente sempre fluiu melhor. Você me escuta, eu te escuto. A gente não precisa se rivalizar. Dá pra chegar os quatro. Para quê a gente vai jogar um contra o outro?", destacou.

Ana Paula desabafa com Juliano sobre Samira e Milena #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/vp2zn5TFAz — Big Brother Brasil (@bbb) April 7, 2026

Milena surpresa

Na madrugada, Milena questionou a troca de pódio de Ana Paula. "Me surpreendeu você colocar Juliano e não Samira no pódio. Mas faz três dias que notei que estou mais próxima da Samira e que você e Juliano estão mais próximos e muda", comentou a recreadora infantil. "Ela conversa bastante com o Juliano. Às vezes, tem opiniões que a gente discorda. Não que a gente não se gosta, a Ana gosta muito de mim e eu dela", opinou Samira.



Ana Paula respondeu: "Para mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para mim, a proximidade de jogo e o pódio, com o jogo, eu olhando, faz mais sentido", justificou a jornalista. "Eu e ele conversamos muito de jogo, conversas bem comprometedoras e o Juliano não arreda o pé", destacou.



A atendente de bar ressaltou que não ficou chateada com a Veterana. "Gosto de você e sei que você gosta de mim e não fiquei triste nem nada. Até pensei se ninguém ia botar ele". Ana Paula, então, comentou a troca do pódio. "Acho que é mais por questão de jogo".

"Mas o jogo vai acabar, vocês têm que ter outro tipo de relação", retrucou Milena. "Mas acontece que é meu pódio do jogo. Não pode confundir jogo do Big Brother com vida", justificou a mineira.