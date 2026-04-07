BBB 26: Participantes montam novo pódio e apontam quem não ganha no Sincerão - Reprodução de vídeo / X

BBB 26: Participantes montam novo pódio e apontam quem não ganha no SincerãoReprodução de vídeo / X

Publicado 07/04/2026 07:30 | Atualizado 07/04/2026 07:58

Rio - Os participantes do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, remontaram seus pódios e apontaram "quem não ganha" durante o "Sincerão", na noite desta segunda-feira (6). O apresentador Tadeu Schmidt explicou que os confinados poderiam mudar ou manter o 'top 3', que foi feito na primeira dinâmica da edição.



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A primeira a escolher foi Jordana, que precisou mudar. A advogada, então, optou: Primeiro lugar: Jordana; Segundo lugar: Marciele; e Terceiro lugar: Gabriela. Ao apontar "quem não ganha o reality", ela disse Samira: "Eu vejo o jogo dela como sujo. Ela é uma pessoa sorrateira que muda personalidade a partir dos interesses pessoais dela aqui dentro", justificou.



Em janeiro, onde ocorreu o "Sincerão" anterior com a montagem dos pódios, Jordana colocou Marciele em segundo lugar e Aline Campos - primeira eliminada da temporada - em terceiro. Além disso, afirmou que Leandro Boneco não venceria.



Em seguida, foi a vez de Marciele. A cunhã-poranga escolheu: Primeiro lugar: Marciele; Segundo lugar: Jordana; e Terceiro lugar: Gabriela. Ao opinar sobre quem "não ganha", ela trocou Juliano Floss por Samira. "Hoje eu acho que a Samira não ganha porque eu acho que ela vai aonde convém, de acordo com os interesses dela", falou ela.



Samira, por sua vez, manteve seu 'top 3' do início do programa: 1º lugar: Samira; 2º lugar: Milena; e 3º lugar: Ana Paula. A gaúcha falou que Jordana "não ganha" o reality. "Acho que antes de falar dos outros, a gente tem que olhar para nós mesmos. Eu a acho uma pessoa arrogante e prepotente. Falou que eu era uma pessoa destruidora de sonhos, sendo que aqui está todo mundo atrás de um sonho".

Juliano também precisou mudar o pódio e apontou: Primeiro lugar: Juliano; Segundo lugar: Ana Paula; e Terceiro lugar: Milena. Para o dançarino, Marciele "não ganha" o programa. "Na quinta-feira, vocês falaram que a Gabi é uma pessoa que drenava a energia de vocês e que vocês não tinham paciência para aturar".



"Ela está no Pódio de vocês. Pode ser que vocês tenham se resolvido e eu não estava lá para ver. Mas isso, para mim, é uma coisa incoerente e vocês estão apontando a Samira como incoerente", afirmou o influenciador digital.

Nas primeiras escolhas, Juliano colocou Babu em segundo lugar e Paulo Augusto em terceiro. O participante também disse que Sol Vega não venceria. Os três já foram eliminados do reality.



Ana Paula também resolveu mudar! A sister escolheu: Primeiro lugar: Ana Paula; Segundo lugar: Milena; e Terceiro lugar: Juliano. Com isso, ela trocou Samira pelo dançarino. A jornalista, ainda, falou que Jordana não vence o reality:

"Você é uma jogadora incrível [...] Às vezes, você pesa a mão e acha que sua verdade tem que preponderar", justificou. "Será que não é você que faz isso?", retrucou a advogada. Em seguida, as duas começaram a discutir. Vale lembrar que anteriormente Ana Paula escolheu Aline Campos como "quem não ganha".

Logo após, Leandro Boneco apontou: Primeiro lugar: Leandro; Segundo lugar: Juliano; e Terceiro lugar: Milena. Ao ser questionado sobre quem "não ganha", o brother também apontou Jordana. "Naquele momento em que você me colocou aí, você me pintou de mentiroso", justificou. Esse foi apenas o início de um longo embate com troca de acusações entre os dois.

Na vez de Milena, ela respondeu: Primeiro lugar: Milena; Segundo lugar: Samira; e Terceiro lugar: Ana Paula. Jordana novamente foi apontada como "não ganha". "Ela se acha a diretora, a dona do programa e acha que está incomodando. Mas você não me incomoda. Eu só não concordo com nada que você faça", alegou a recreadora infantil. As duas, então, seguiram com o bate-boca.

No primeiro pódio, colocou Ana Paula em segundo lugar e Breno em terceiro. Na ocasião, também afirmou que Aline não seria a campeã do prêmio milionário.



No seu 'top 3', Gabriela, que se colocou em primeiro lugar como os demais participantes, escolheu em seguida: Segundo: Marciele; e Terceiro: Jordana. Sobre quem não ganha, a paulista apontou Ana Paula. "Eu vejo que você fala que vê o jogo de todo mundo, mas a minha percepção é que, às vezes, você gosta de plantar semente para o outro brigar e depois sair como se você não tivesse feito nada", falou.