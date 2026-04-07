Ana Paula Renault e Munik no 'BBB 16' - Reprodução / TV Globo

Ana Paula Renault e Munik no 'BBB 16'Reprodução / TV Globo

Publicado 07/04/2026 15:28 | Atualizado 07/04/2026 16:08

Rio - A influenciadora Munik Nunes comentou o fim da amizade com Ana Paula Renault, com quem construiu uma relação próxima durante o confinamento do "Big Brother Brasil 16". Em resposta a seguidores nas redes sociais, nesta terça-feira (7), ela explicou que o afastamento aconteceu após uma troca de mensagens entre as duas.

Segundo Munik, o episódio já havia sido citado por ela anos atrás, mas voltou à tona após questionamentos do público. “Eu já falei sobre isso há sete anos em uma live... Na época, a gente tinha bastante fã-clubes juntos e depois deu uma separada nos fã-clubes. Resumindo: a gente estava conversando, trocando mensagens pelo celular, e ela falou comigo de uma maneira que eu não gostei”, relembrou.

A campeã da edição afirmou que a situação a pegou de surpresa e motivou sua decisão de se distanciar. “Fui pega de surpresa porque não esperava e não tinha necessidade nenhuma de eu ter sido tratada daquela maneira. Decidi me afastar”, disse.

Munik também destacou que, desde então, não houve tentativa de reconciliação ou esclarecimento por parte de Ana Paula. Para ela, o silêncio reforçou sua interpretação dos fatos. “Desde então não nos falamos mais e nunca mais nos vimos. Mas qualquer outro motivo que surgir em relação à nossa amizade é mentira. Até porque, quando falei sobre isso pela primeira vez, ela poderia ter dado a versão dela, mas não foi isso que aconteceu. Ela nunca deu a versão dela. Por exemplo, se eu tivesse sido uma fdp ou feito sacanagem com ela, ela teria falado. Mas não foi isso que aconteceu.”

Apesar do distanciamento definitivo, Munik afirmou que não guarda ressentimentos em relação à ex-colega de reality. “Como já tem muito tempo que isso aconteceu, acredito que já é uma coisa que já foi resolvida, tanto para mim, quanto para ela”, concluiu.