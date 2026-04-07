Após deixar o ’BBB 26’, Chaiany tem reencontro com a filhaReprodução / Instagram
Nas redes sociais, Chaiany compartilhou registros do encontro e mostrou a reação ao ver a filha após quase três meses afastadas. “Você cresceu”, disse, ao abraçar Lara. Além da menina, ela também reencontrou os pais.
Durante conversas após a eliminação, a ex-sister comentou sua participação no jogo e citou dificuldades em compreender dinâmicas, como o Sincerão. “Eu não entendi, eu assumiria se tivesse entendido a dinâmica. Na hora que vi que quem levanta fica sem nada, falei ‘p*ta que p*riu, fiz m*rda’. Nem eu me aguento. Ela me tirou de mentirosa e eu na burrice ali”, declarou.
Chaiany também falou sobre a relação com Ana Paula dentro da casa e admitiu arrependimento em alguns momentos de conflito. “Gostava muito da Ana Paula e saí gostando. Defendi ela quando pude (…). Acho que murchei, fiquei triste, mal”, afirmou.
Outro ponto que repercutiu fora do programa envolveu a influenciadora Virginia Fonseca. Durante o confinamento, Chaiany mencionou diversas vezes os produtos da empresária. Após a eliminação, soube que havia sido notada por Virginia, que prometeu enviar itens de sua marca sem custo. Ao receber a informação na porta dos estúdios da TV Globo, a ex-BBB celebrou a repercussão.
Dentro do programa, Chaiany já havia demonstrado admiração pela influenciadora e chegou a elogiar fragrâncias e itens de beleza em diferentes momentos da temporada.
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