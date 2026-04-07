Ana Paula Renault revela por que decidiu não ter filhos: 'Não tive coragem' - Reprodução TV Globo

Ana Paula Renault revela por que decidiu não ter filhos: 'Não tive coragem'Reprodução TV Globo

Publicado 07/04/2026 20:33 | Atualizado 07/04/2026 20:33

Rio - Durante uma conversa no BBB 26, Ana Paula Renault falou abertamente sobre sua decisão de não ser mãe. O assunto surgiu quando Leandro Boneco comentava sobre a relação com a filha, Lilica, de 11 anos, e questionou se a jornalista também tinha filhos. Ela respondeu que não.

"Não tive coragem de me aventurar nessa história. É uma responsabilidade. E como perdi minha mãe muito cedo, eu vi a importância do pai. Nunca encontrei ninguém que eu achasse que daria para assumir algo tão grandioso. Ter um filho é algo muito grandioso", afirmou.

Na sequência, Ana Paula contou que, ao longo dos anos, recebeu orientações de sua ginecologista sobre a possibilidade de congelar óvulos, pensando em uma eventual gravidez no futuro.

"E era uma coisa tão certa em mim, que eu sempre tive acesso, minha ginecologista é minha ginecologista desde os 15 anos, e ela sempre falou, depois de 30 e poucos: 'vamos congelar os óvulos'. Aí eu cheguei nos 36 anos, ela falou: 'É a última vez que vou te falar. Vamos congelar os óvulos'. E depois ela largou de mão, e eu também nunca pensei", relatou.

A jornalista explicou que, apesar da possibilidade, nunca sentiu vontade de seguir por esse caminho. "Eu poderia ter congelado, mas acho que eu ia morrer no 'e se'. Na possibilidade de saber que tem lá. Acho que não era algo que eu queria ficar vivendo", disse.

Leandro opinou sobre a fala: "É, a pessoa toma a decisão. E está certa com você, com seu coração". Ana Paula respondeu: "Não foi nem tomar uma decisão. Acho que a minha vida foi caminhando para essa decisão. Se meu corpo não puder mais, é isso e tá aceito. Aceito bem as coisas", concluiu.