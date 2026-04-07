Ana Paula Renault revela por que decidiu não ter filhos: 'Não tive coragem'Reprodução TV Globo
Ana Paula Renault revela por que decidiu não ter filhos: 'Não tive coragem'
Jornalista comenta escolha pessoal, relembra perdas e fala sobre orientação médica envolvendo congelamento de óvulos
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