Samira é eliminada do 'BBB 26' com 51,24% dos votos - Reprodução TV Globo

Samira é eliminada do 'BBB 26' com 51,24% dos votosReprodução TV Globo

Publicado 07/04/2026 23:44 | Atualizado 07/04/2026 23:51

Rio - Samira foi a eliminada do BBB 26 e deixou o programa como a décima terceira participante a sair da edição. Ela recebeu 51,24% da média dos votos para sair no décimo quarto Paredão, enfrentando Jordana e Marciele, que tiveram 47,67% e 1,09%, respectivamente.



Nos detalhes da votação, Samira registrou 57,68% no voto único e 36,21% no voto torcida. Já Jordana teve 40,96% no voto único e 63,34% no voto torcida, enquanto Marciele somou 1,36% e 0,45% nas duas modalidades. Confira o discurso de eliminação: