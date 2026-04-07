Samira é eliminada do 'BBB 26' com 51,24% dos votosReprodução TV Globo
Nos detalhes da votação, Samira registrou 57,68% no voto único e 36,21% no voto torcida. Já Jordana teve 40,96% no voto único e 63,34% no voto torcida, enquanto Marciele somou 1,36% e 0,45% nas duas modalidades. Confira o discurso de eliminação:
Samira é a 13º eliminada com 51,24% dos votos. Jordana recebeu 47,67% de votos e Marciele 1,09%. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/15nrpirlDV— Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2026
Samira, também conhecida como Sami, tem 25 anos, é gaúcha e foi escolhida com 58,77% dos votos na Casa de Vidro do Sul. Desde a pandemia, mora na Praia do Rosa, em Imbituba, Santa Catarina, e costuma definir sua personalidade como “única, mas confusa de entender, às vezes”, algo que reflete tanto no estilo quanto nas atitudes.
A formação do Paredão começou após a eliminação de Chaiany, no domingo (5), seguida por uma nova Prova do Líder, vencida por Juliano Floss, que indicou Jordana direto para a berlinda. No Confessionário, os participantes votaram, e Marciele e Samira foram as mais votadas da casa, com três votos cada. Coube a Floss o voto de minerva, que enviou Marciele ao Paredão.
Indicada pelo Líder, Jordana teve direito ao contragolpe e escolheu Samira para completar a disputa.
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