Ana Paula conversa com Juliano Floss sobre pódio de Milena no Sincerão

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Ana Paula Renault comentou, na tarde desta quarta-feira (8), a postura de Milena após a eliminação de Samira no BBB 26. Em conversa com Juliano Floss na cozinha, a jornalista reagiu ao saber que a colega havia questionado o brother por não incluí-la no pódio do Sincerão.
"Estranhei, porque ela mesma mudou o pódio dela. Isso é sobre proximidade, sobre jogo", afirmou Ana Paula. Juliano explicou que tentou justificar a decisão, destacando que as escolhas dentro da dinâmica nem sempre refletem relações pessoais.
Durante o papo, a jornalista também revelou ter se surpreendido com a posição ocupada por Samira no ranking de Milena. "Eu sempre achei que a minha ligação com a Tia Milena era mais forte do que com a Samira. Parece que não. E está tudo certo. As pessoas são assim", disse.
A conversa seguiu com análises sobre comportamento dentro do jogo. Juliano sugeriu que a reação pode ter sido emocional, enquanto Gabriela opinou que a situação pode ter deixado Milena abalada.
Ana Paula, então, reforçou sua visão sobre o jogo e as mudanças nas alianças ao longo do reality. "Estou falando do pódio. E é normal. O meu pódio eu achei que não fosse mudar e eu tinha muito orgulho disso. Só que as coisas foram se desenhando e você se comprometeu muito mais comigo no jogo e se colocando em risco. Eu senti uma coisa muito mais ponta firme", concluiu.