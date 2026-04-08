Leandro Boneco retornou para o reality após atendimento médico - Reprodução de Vídeo

Leandro Boneco retornou para o reality após atendimento médico Reprodução de Vídeo

Publicado 08/04/2026 17:49

Rio - Leandro Boneco retornou para a casa do "BBB 26" na tarde desta quarta-feira (8) após passar mal e receber atendimento médico . O brother foi recepcionado por Juliano Floss que esperava na porta do confessionário e as sisters que estavam na sala.

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"Está com uma cara ótima", disse Ana Paula Renault. "Tudo certo, foram alguns exames para ver como eu estava desde ontem. É bom ver vocês", disse Boneco.

Mais cedo, o produtor cultural tentou entrar no confessionário para atendimento, mas sem sucesso. Sendo assim, ele tentou apertar o botão de desistência. Nas imagens, é possível ver que ele coloca a mão no peito. Internautas relataram que Boneco teria sentido dores na região.

Uma voz da produção tranquilizou os participantes que procuravam o rapaz pela casa. "Atenção, todos! Para a ciência de todos, o Leandro está em atendimento médico. Ele está bem."