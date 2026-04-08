Irmã de Ana Paula Renault reage após fala de Munik Nunes sobre fim de amizade - Reprodução / Instagram / TV Globo

Irmã de Ana Paula Renault reage após fala de Munik Nunes sobre fim de amizadeReprodução / Instagram / TV Globo

Publicado 08/04/2026 12:40 | Atualizado 08/04/2026 12:41

Rio - O desentendimento entre Munik Nunes e Ana Paula Renault voltou a ganhar repercussão nas redes sociais após um novo capítulo envolvendo a família da jornalista. Nesta quarta-feira (8), Cida Renault, irmã de Ana Paula, rebateu declarações recentes da influenciadora sobre o fim da amizade construída durante o "Big Brother Brasil 16".

Em uma publicação no X, antigo Twitter, Cida demonstrou irritação ao comentar a versão apresentada por Munik: “Você lembra, né, amada? Além disso, sempre muito mal assessorada… um povo esquisito, uma confusão por celular. Cala-te, boca. Última vez que fala. Vamos deixar os defuntos descansarem, mesmo quando querem puxar nosso pé”, escreveu.

A manifestação ocorre um dia após Munik relembrar o rompimento com Ana Paula. Segundo a campeã do "BBB 16", o afastamento aconteceu após uma troca de mensagens entre as duas, ainda no período pós-reality.

"Eu já falei sobre isso há sete anos em uma live... Na época, a gente tinha bastante fã-clubes juntos e depois deu uma separada nos fã-clubes", afirmou em seu perfil no Instagram.

A influenciadora detalhou o episódio que, segundo ela, motivou o fim da relação. "Resumindo: a gente estava conversando, trocando mensagens pelo celular, e ela falou comigo de uma maneira que eu não gostei", disse. "Fui pega de surpresa porque não esperava e não tinha necessidade nenhuma de eu ter sido tratada daquela maneira. Decidi me afastar".

Munik também afirmou que Ana Paula nunca buscou apresentar sua versão dos fatos, o que, na avaliação dela, reforçou sua decisão. "Não nos falamos mais e nunca mais nos vimos. Mas qualquer outro motivo que surgir em relação à nossa amizade é mentira", declarou.

"Até porque, quando falei sobre isso pela primeira vez, ela poderia ter dado a versão dela, mas não foi isso que aconteceu. Ela nunca deu a versão dela. Por exemplo, se eu tivesse sido uma fdp ou feito sacanagem com ela, ela teria falado. Mas não foi isso que aconteceu", completou. Munik destacou que não mantém ressentimentos. "Como já tem muito tempo que isso aconteceu, acredito que já é uma coisa que já foi resolvida, tanto para mim quanto para ela", concluiu.

Dentro da casa do "BBB 26", Ana Paula já demonstrou incômodo ao ouvir o nome da ex-aliada. Durante uma conversa entre participantes, ela preferiu se retirar do ambiente e comentou: "Falar de defunto dá azar".