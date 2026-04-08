Leandro Boneco - Reprodução de vídeo

Leandro BonecoReprodução de vídeo

Publicado 08/04/2026 11:07

Rio - Leandro passou mal e solicitou atendimento médico, nesta quarta-feira (8), no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. A produção do reality show, então, informou aos demais participantes que o brother estava em atendimento médico e "bem".

"Atenção, todos! Para a ciência de todos, o Leandro está em atendimento médico. Ele está bem", disse a voz. A equipe do programa, entretanto, não deu mais detalhes sobre o estado de saúde de Boneco.

Após mal-estar, Leandro Boneco recebe atendimento e voz atualiza estado de saúde do brother: "Atenção, todos! Para a ciência de todos, o Leandro está em atendimento médico. Ele está bem." #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/WO0j3r53KI — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2026

Momentos antes, Leandro havia tentado abrir a porta do confessionário, sem sucesso. Sendo assim, ele tentou apertar o botão de desistência. Nas imagens, é possível ver que ele coloca a mão no peito. Internautas, então, apontaram que Boneco teria sentido dores na região.

Nas redes sociais, a equipe do brother esclareceu a situação: "Boneco não tentou desistir do programa. Ele teve um mal-estar e, neste momento, está recebendo atendimento médico".

Com fortes dores no peito, Boneco tenta apertar o botão da desistência para forçar atendimento médico. Depois disso, confessionário foi liberado e o brother recebeu atendimento. #BBB26 pic.twitter.com/FPVVcvfVtx — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 8, 2026



