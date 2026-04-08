Leandro BonecoReprodução de vídeo
Após mal-estar, Leandro Boneco recebe atendimento e voz atualiza estado de saúde do brother: "Atenção, todos! Para a ciência de todos, o Leandro está em atendimento médico. Ele está bem." #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/WO0j3r53KI— Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2026
Com fortes dores no peito, Boneco tenta apertar o botão da desistência para forçar atendimento médico. Depois disso, confessionário foi liberado e o brother recebeu atendimento. #BBB26 pic.twitter.com/FPVVcvfVtx— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 8, 2026