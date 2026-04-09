Gloria Groove faz show no ’BBB 26’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Gloria Groove faz show no ’BBB 26’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 09/04/2026 07:38

Rio - Gloria Grovve foi a atração da festa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta quarta-feira (8), e colocou os participantes para dançar ao som de sucessos como "A Queda", "Vermelho", "Bonekinha", "Bumbum de Ouro" e "Modo Avião". Simpática, após o show, a artista posou para fotos com os brothers.

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Gloria aproveitou o momento para conhecer a casa mais vigiada do Brasil. No confessionário, ela se divertiu e imitou Maxiane. "Se fosse para eu votar, tipo a Maxiane, ia ser uma coisa tipo: 'Tadeu, eu acredito que esta jogadora está muito equivocada. Trocamos no jogo, não fizemos amizade'", brincou a cantora, que também lembrou de Ivy, Babu e Chai. "Obrigada, estou realizando meu sonho, meu Deus!".

No quarto do líder, Juliano, a artista pediu para ver a foto de Marina Sena, namorada do dançarino. "Cadê minha amiga? Marina, maravilhosa!". Ela também conferiu de perto a mesa tática e a Central do Líder.

Gloria Groove foi visitar o Quarto do Líder, e Jordana, ao chegarem à mesa tática, fala: "E o Leandro não é nada" #FestaBBB #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/AAgwjZscOA — Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2026

No quarto Sonho da Eternidade, Gloria fez uma guerra de travesseiros com os brothers. Ao deixar o cômodo, a cantora perdeu estabelas por entrar com bebida dentro da casa. "Prô, eu tenho como me defender, eu tenho como me explicar, eu juro!", reagiu ela.