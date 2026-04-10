Tadeu Schmidt durante o BBB 26 ao vivo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Tadeu Schmidt durante o BBB 26 ao vivoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 10/04/2026 08:09

Rio - O vencedor da prova do anjo, que será realizada nesta sexta-feira (10), passará por fortes emoções. Tadeu Schmidt revelou no programa ao vivo do "BBB 26", na noite desta quinta (9), que, além de ganhar colar da imunidade, o participante encontrará e tocará em uma pessoa próxima.

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"Atenção, amanhã (hoje) tem formação de paredão e uma Prova do Anjo. "Gente, uma Prova do Anjo que promete muita emoção. O vencedor, além de ganhar a imunidade, vai ter um contato físico com uma pessoa muito querida. Imagina isso depois de quase 90 dias confinados. Eles vão poder ter contato físico com uma pessoa muito querida. Vai ser demais!", afirmou o apresentador.

ATENÇÃO AO RECADO DO @tadeuschmidt:



Nesta sexta (10), a Prova Do Anjo vem com emoção! O vencedor vai ter contato físico com uma pessoa MUITO querida



Assista ao vivo no @globoplay durante a tarde! #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/xhoR3Hp7Md — Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2026

O paredão, nesta noite, vai ser formado da seguinte maneira: "o líder empareda uma pessoa, a casa vota e o mais votado está no Paredão. É aí que entra a pessoa que apertou o botão. Ela (Milena) vai decidir quem vai dar o Contragolpe: o emparedado pelo Líder ou o emparedado pela casa. A pessoa escolhida por ela dá o Contragolpe e empareda um participante e temos assim um Paredão triplo. No domingo (12), uma pessoa deixa o programa!".