Rio - O vencedor da prova do anjo, que será realizada nesta sexta-feira (10), passará por fortes emoções. Tadeu Schmidt revelou no programa ao vivo do "BBB 26", na noite desta quinta (9), que, além de ganhar colar da imunidade, o participante encontrará e tocará em uma pessoa próxima.
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"Atenção, amanhã (hoje) tem formação de paredão e uma Prova do Anjo. "Gente, uma Prova do Anjo que promete muita emoção. O vencedor, além de ganhar a imunidade, vai ter um contato físico com uma pessoa muito querida. Imagina isso depois de quase 90 dias confinados. Eles vão poder ter contato físico com uma pessoa muito querida. Vai ser demais!", afirmou o apresentador.
O paredão, nesta noite, vai ser formado da seguinte maneira: "o líder empareda uma pessoa, a casa vota e o mais votado está no Paredão. É aí que entra a pessoa que apertou o botão. Ela (Milena) vai decidir quem vai dar o Contragolpe: o emparedado pelo Líder ou o emparedado pela casa. A pessoa escolhida por ela dá o Contragolpe e empareda um participante e temos assim um Paredão triplo. No domingo (12), uma pessoa deixa o programa!".