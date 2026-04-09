Juliano Floss relembrou começo da relação com Marina Sena - Reprodução/Instagram

Juliano Floss relembrou começo da relação com Marina Sena Reprodução/Instagram

Publicado 09/04/2026 20:52

Rio - Juliano Flosso contou para Leandro Boneco em conversa na academia do "BBB 26" sobre o começo do namoro com Marina Sena. Na noite desta quinta-feira (9), o influenciador revelou que a música "Combo da Sorte", que integra o álbum "Coisas Naturais", tem um significado importante para o casal.

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Eu pedi ela em namoro num camping dela, de composição, desse álbum aqui. A gente tava apaixonado, completamente apaixonado, foi o começo de tudo. Então várias músicas que tem nesse álbum falam sobre o começo da nossa história. E essa música eu estava lá", explicou.

Juliano entregou, ainda, que conseguiu uma folga dos ensaios do "Dança dos Famosos" para acompanhar Marina Sena. "Dali saiu muita música do álbum, quase todas, senão todas. Escrevendo pra mim, ali, do lado dela. A música é total nós dois", disse ele.