Juliano Floss relembrou começo da relação com Marina Sena Reprodução/Instagram
'BBB 26': Juliano entrega detalhes do início do namoro com Marina Sena
Brother citou música da cantora que marcou o relacionamento dos dois
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