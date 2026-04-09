Milena acionou botão misterioso no gramado Reprodução de Vídeo

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Rio - Milena acionou o botão misterioso posicionado na área externa da casa do "BBB 26" na tarde desta quinta-feira (9) e vai definir quem dará o contragolpe na próxima formação do paredão: o indicado pelo líder ou o mais votado no confessionário. 
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Milena vai escolher quem dará o contragolpe no próximo paredão - Reprodução de Vídeo
Sister mostrou para Leandro e Ana Paula o totem na área externa - Reprodução de Vídeo
Milena acionou botão misterioso no gramado - Reprodução de Vídeo
Cansados após a festa que contou com show de Gloria Groove, os brothers dormiam quando as luzes dos quartos foram acesas. A recreadora foi a primeira a acordar e se encaminhou para cozinha. Depois de preparar uma vitamina, a sister caminhou até o gramado e correu para apertar o botão no totem assim que o avistou. 
"Tá bom! Ok", disse ela. Em seguida, Milena correu pela casa para informar os colegas sobre a dinâmica. "Tinha um botão, eu apertei! Se for Paredão, eu estou nele", avisou. Leandro Boneco e Ana Paula levantaram com os gritos da aliada. "Ninguém tá acreditando! Eu apertei o botão!", reforçou a sister. 
Um dummy entrou na casa e deu uma pulseira para Milena usar. "Que que é isso, aí? Pulseira laranja! Tô no Paredão", cogitou ela. "Não é o dummy do mal!", observou Ana Paula. 