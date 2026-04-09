Milena acionou botão misterioso no gramado Reprodução de Vídeo
Um dummy entrou na casa e deu uma pulseira para Milena usar. "Que que é isso, aí? Pulseira laranja! Tô no Paredão", cogitou ela. "Não é o dummy do mal!", observou Ana Paula.
MILENA CORREU E APERTOU O #BOTÃOMISTERIOSO!!!!— Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2026
Ela ainda não sabe, mas na próxima formação de Paredão, terá o poder de escolher quem vai dar um Contragolpe: o indicado pelo Líder ou o mais votado pela casa! #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/yJnVGMCOQj
E o dummy chegou com uma pulseira laranja para a Milena: "Que que é isso, aí? Pulseira laranja! Tô no Paredão"— Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2026
Ana Paula: "Não é o dummy do mal!"#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/rL5gOh67Zs
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.