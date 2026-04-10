Rio - Juliano venceu a prova do líder do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta quinta-feira (9), pela segunda vez consecutiva. Com isso, o dançarino está imune e poderá indicar um participante ao paredão nesta sexta (10). Ele, ainda, ganhou R$ 10 mil em créditos em um aplicativo de delivery. 
Juliano vence a prova do líder - Reprodução de vídeo
A disputa envolvia memória e agilidade. Os brothers precisaram montar sanduíches, seguindo a ordem dos ingredientes que apareciam em um totem, e encontrar sobremesa correta. Quem completasse a prova em menos tempo e da maneira correta, vencia. Juliano levou a melhor. Ele convidou Ana Paula e Milena para formarem seu VIP. 
Em conversa com Leandro, na academia, o dançarinho falou sobre suas possíveis indicações e analisou o cenário do próximo paredão. "O meu pensamento é: se todo mundo já ia nela (Jordana), eu ia desempatar e colocar duas pessoas de novo. Aí, pensando nisso, eu indicaria outra pessoa", comentou. "E quem seria a outra pessoa?", perguntou Boneco.
Juliano, então, explicou que tem atritos com Jordana, Marciele e Gabriela. Sendo assim, elas se tornam uma opção de voto. "Estou pensando, vendo o que meu coração me fala. Treta real eu tenho com as três. Tenho mais com a Gabriela e a Marciele do que com a Jordana", avalia. 
Ele, por fim, confessa que talvez opte por Gabriela. "Pensando no fato de que a Gabriela foi a pessoa que mais me votou, talvez eu colocaria ela. Eu vi no quadro, ela foi a pessoa que mais votou em mim até hoje, mas não tenho certeza ainda. 