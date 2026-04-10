Jonas e Maxiane estrelam comercial com apelidos criados por Ana Paula Renault; Vídeo!

Jonas e Maxiane estrelam comercial com apelidos criados por Ana Paula Renault - Reprodução

Jonas e Maxiane estrelam comercial com apelidos criados por Ana Paula RenaultReprodução

Publicado 10/04/2026 16:32

Rio - Os efeitos do BBB seguem rendendo, e dessa vez, até publi entrou na jogada. Jonas e Maxiane gravaram um comercial para o Globoplay com referências aos apelidos que ganharam dentro do reality por Ana Paula Renault.



No vídeo, Jonas aparece como um homem em busca de uma mansão, enquanto Maxiane assume o papel de corretora de imóveis. Durante o atendimento, ela apresenta o espaço com descrições cheias de ironia e referências ao confinamento.



Em um dos momentos, a corretora usa a expressão “fora de série”, e Jonas reage na hora: "quinta série?". A fala funciona como uma alusão direta ao apelido que ele recebeu no programa por Ana Paula. O comercial também aposta em um clima de suspense com pitadas de humor, em sintonia com a proposta da série “Os Outros”, que está sendo divulgada pela campanha. Ao longo do vídeo, Maxiane aparece inicialmente apenas como uma voz, até surgir em cena no final, quando se apresenta como “coordenadora do resort”, apelido que também recebeu de Ana. Assista:

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A repercussão nas redes foi imediata, com internautas destacando o tom criativo da campanha. Entre os comentários na página do Globoplay, alguns se destacaram: "Gente, eu ameiiiii isssso! Ficou muito bom", escreveu um internauta. "Ana Paula Renault gerando empregos", disse mais um. "Que publi sensacional kkkkkk Parabéns aos envolvidos!", escreveu outro. "Absolute cinema", brincou mais um. A repercussão nas redes foi imediata, com internautas destacando o tom criativo da campanha. Entre os comentários na página do Globoplay, alguns se destacaram: "Gente, eu ameiiiii isssso! Ficou muito bom", escreveu um internauta. "Ana Paula Renault gerando empregos", disse mais um. "Que publi sensacional kkkkkk Parabéns aos envolvidos!", escreveu outro. "Absolute cinema", brincou mais um.